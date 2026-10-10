Forlì, “Sedicicorto 2026”: il gran finale con le premiazioni

Spettacoli
  • 10 ottobre 2026
Forlì, “Sedicicorto 2026”: il gran finale con le premiazioni

Con la cerimonia di premiazione si chiude la 23ª edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, che dal 2 all’11 ottobre ha riportato a Forlì il meglio del cinema breve internazionale, confermandosi un importante punto d’incontro per autori, professionisti e appassionati di cortometraggio.

Diretta da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, l’edizione 2026 ha presentato circa 160 cortometraggi, selezionati tra 3.046 candidature provenienti da 114 Paesi, con un programma articolato in undici sezioni, nove competitive e due fuori concorso. Dieci giorni di proiezioni, incontri, spettacoli, attività formative e appuntamenti Industry, che hanno animato la città tra la Sala San Luigi, la Fabbrica delle Candele e la Galleria Manoni.

A caratterizzare questa edizione è stato l’omaggio a Taxi Driver, il capolavoro di Martin Scorsese che festeggia quest’anno il cinquantesimo anniversario dall’uscita. Tantissimi gli ospiti, tra professionisti, registi oltre ai protagonisti del nostro cinema che sono stati premiati sul palco di Sedicicorto tra cui Milena Vukotic, Sofia Assirelli, Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, e Alfredo Baldi.

“L’obiettivo primario di un festival è quello di stabilire due connessioni: quella con il pubblico e quella con gli autori. Gli spettatori hanno accolto in modo entusiasta la programmazione, partecipando attivamente alle 10 giornate, incuriositi dalle numerose novità dell’edizione e dagli eventi dove intrattenimento e impegno sociale si sono uniti in occasioni uniche. Per quanto riguarda gli autori, riscontro ancora più eclatante grazie alle numerose presenze ed interazioni che hanno creato il giusto preambolo per future collaborazioni o semplici scambi di idee che hanno arricchito tramite la loro partecipazione singole aspettative” commentano i direttori Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, a conclusione di un’edizione di grande successo.

I premi

MOVIE

Miglior Film – STOLEN MEMORIES di Anders Davidsen (Norvegia, Svezia 2026)

Menzione Speciale – PANKAJA di Anooya Swamy (India 2026)

ANIMALAB

Miglior Film - DAUGHTERS OF THE LATE COLONEL di Elizabeth Hobbs (UK, Germania 2026)

Menzione Speciale – DIEU EST TIMIDE di Jocelyn Charles (Francia 2025)

CORTITALIA

Miglior Film – L’ALONE di Giampietro Rotoli (Italia 2026)

Menzione Speciale – NON PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI di Davide Borchini (Italia 2026)

Menzione Speciale – THE ROLEPLAY OF LIFE di Pietro Barba (Italia 2016)

CORTOinLOCO

Miglior Film - INCISO di Francesco Elia Stromboli (Italia 2026)

Menzione Speciale – MEMORABILIA di Domenico Parrino (Italia 2026)

MENOD5

Miglior Film - IT HURTS di Anastasiia Petrova (Russia 2025)

ANIMARE

Miglior Film - COWS di Esma (Francia 2025)

STUDENT

Miglior Film - PIANO di Nika Ševerdija (Croazia 2026)

DOCUME’

Miglior Film- ODESSA RAVE PARTYZAN di Luigi De Biase (Italia)

PREMI SPECIALI

Premio del Pubblico a EGZAMIN di Jan Nasewski (Polonia 2025) e ZDOROV di Ksenia Andrianova (Russia 2026)

Premio Crazy Short a BOREL di Brandon Bonato

Premio FEDIC a LA QUESTION di Alberto Segre

Premio Musica Corta a DAVIDE CAPRELLI

Premio Woman in set a MILENA VUKOTIC

Premio Accademia a ALFREDO BALDI

Premio CIN.ER a ANDREA GHERPELLI

Premio ER Futuro a SOFIA ASSIRELLI

Premio Generazione G a SAMUELE TENEGGI

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