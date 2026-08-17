Forlì, omaggio a Pino Daniele con “Blues for Pino” alla Rocca di Ravaldino

Giovedì 20 agosto a Forlì, alle ore 21, alla Rocca di Ravaldino arriva “Blues for Pino”, unica data in Romagna dell’omaggio alla musica di Pino Daniele.

A guidarlo è il chitarrista e cantante napoletano Osvaldo Di Dio, affiancato da Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano e Lele Melotti, musicisti che hanno fatto parte delle formazioni di Pino Daniele e ne hanno accompagnato il percorso artistico in diverse fasi. Di Dio ha collaborato, tra gli altri, con Franco Battiato, Eros Ramazzotti e Fabrizio De André.

Il concerto ripercorre alcune delle pagine più note del repertorio del cantautore napoletano, da Je so’ pazzo a Nun me scuccià, da A me me piace ’o blues a Yes I Know My Way. I brani vengono riletti mantenendo al centro la fusione tra blues, jazz, rock e tradizione partenopea che ha caratterizzato in modo inconfondibile la musica di Pino Daniele.

“Blues For Pino” è anche il titolo dell’album pubblicato il 10 gennaio 2025 da Warner Music Italy. Per la registrazione alcuni dei musicisti storicamente legati a Pino Daniele sono tornati insieme in studio, affiancati da Osvaldo Di Dio. Al disco hanno preso parte anche Robben Ford, Raiz degli Almamegretta, Peppe Barra e Mario Insenga dei Blue Stuff.

La tappa forlivese rientra inoltre tra le anteprime di MEI 30 e Lode!, l’edizione 2026 del Meeting delle Etichette Indipendenti in programma a Faenza dall’1 al 4 ottobre.

Prima del concerto si terrà un Open Mic dedicato agli artisti emergenti under 35, chiamati a presentare una propria reinterpretazione di una canzone di Pino Daniele. L’iniziativa aderisce a “Un palco per Pino” e si inserisce nell’attività del MEI dedicata alla valorizzazione dei nuovi talenti della musica italiana.

La serata è organizzata da AudioCoop nell’ambito di Arena Rocca Estate.

La rassegna è promossa dal Comune di Forlì-Assessorato Cultura e organizzata dal Servizio Cultura Turismo, in collaborazione con le realtà del territorio.

Ingresso a pagamento: biglietto intero 25 euro più commissioni. Prevendita su Vivaticket.