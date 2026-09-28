Forlì, Noemi in concerto sul palco di “Formì” domenica 11 ottobre

Dopo i The Kolors, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri, arriva Noemi: il palcoscenico di Formì torna a splendere con un concerto gratuito in grande stile, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di inizio autunno, imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana e non solo. Domenica 11 ottobre la protagonista della edizione 2026, la terza, sarà la voce inconfondibile della rossa cantante romana sulle scene dal 2009 e dominatrice delle classifiche estive con la hit “Tu cosa fai questa sera”.

Ad introdurre le canzoni di Noemi (al secolo Veronica Scopelliti) saranno le esibizioni di due giovani promesse della canzone tricolore, ben note agli appassionati dei “talent show” da cui hanno spiccato il volo per fare decollare le loro carriere: Rob, esplosiva vincitrice di X Factor 2025, e Lorenzo Salvetti, dominatore della categoria canora all’ultimissima edizione di Amici.

L’evento si aprirà ufficialmente alle 18, con il Dj set live e le presentazioni sul palco, tra le quali quella della partnership con la Scuola Calcio Buscherini. Per assistere al concerto è sufficiente presentarsi sul posto.

Il live show, in collaborazione con Radio Bruno, è offerto in occasione del terzo compleanno del distretto commerciale forlivese, ma da questa edizione si propone di entrare in pianta stabile nel calendario della stagione musicale, come spiega il direttore di Formì, Valentino De Falco. «È un onore - dichiara il direttore - poter offrire alla città di Forlì l’esibizione di un’artista straordinaria come Noemi, insieme a quella di due talenti seguitissimi dai giovani come Rob e Lorenzo Salvetti. Sin dalla sua apertura, avvenuta ormai tre anni fa, Formì ha puntato molto sulla musica per costruire un legame speciale con il territorio e il successo dei concerti precedenti ci ha fatto capire che il nostro concerto autunnale è diventato ormai un momento molto speciale e atteso nella mente del pubblico. Con questa terza edizione, quindi, vogliamo consolidare quella che vogliamo diventi una tradizione per la città di Forlì e per tutta la comunità che ci segue, una grande festa della musica, aperta a tutti e a ingresso gratuito».

All’evento prenderanno parte anche i giovani atleti dell’associazione sportiva dilettantistica Buscherini Calcio, i quali saliranno sul palco con la nuova divisa da gioco che riporta il logo del distretto commerciale. La storica realtà sportiva del territorio forlivese coinvolge centinaia di ragazzi con le rispettive famiglie e ha recentemente avviato un percorso di collaborazione con il distretto commerciale Formì.