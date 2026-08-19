Forlì, l’Orchestra Giovanile del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano alla Rocca di Caterina il 21 agosto

Il concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano chiude il cartellone estivo “L’Arte è Vita” di ForlìMusica. Diretta dal maestro Yuram Ruiz, con la violoncellista Laura Sofia Brandão Álvares in veste di solista, l’Orchestra sarà alla Rocca di Caterina Sforza venerdì 21 agosto (ore 21.00). Il programma comprende pagine di Bizet, Haydn e Mozart: di Georges Bizet verrà eseguito l’Adagetto da L’Arlésienne Suite no.1 op. 23; di Franz Joseph Haydn l’orchestra presenta invece il Concerto no.2 in Re Maggiore Hob. VIIb:2 per violoncello e orchestra. A chiudere il programma la Sinfonia no. 25 in Sol minore KV 183 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Biglietto d’ingresso da 10 a 5 euro.

Fiore all’occhiello del Dipartimento Pre-College del Conservatorio della Svizzera italiana, l’Orchestra Giovanile della Svizzera italiana (OGSI) è il progetto orchestrale giovanile di riferimento per il Ticino, che negli oltre vent’anni di attività ha avuto un’incessante crescita nel livello performativo e di repertorio. Attualmente l’Orchestra è composta da più di 50 giovani musicisti di livello pre-professionale, ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono proseguire la formazione per diventare un giorno musicisti professionisti. Fondata nel 1999 da Anna Modesti, nell’arco dei suoi primi vent’anni di attività l’OGSI si è esibita in eventi importanti – da EXPO2015 al FIJO, Festival Internacional de Jóvenes Orquestras di Alicante – confermandosi come una delle maggiori orchestre giovanili svizzere.

Originario di Porlamar (Isola di Margarita, Venezuela), Yuram Ruiz inizia i suoi studi musicali presso la rinomata Venezuela System of Youth and Children’s Orchestras. Nel 2002 diventa membro dell’Orchestra Nazionale Sinfonica Giovanile del Venezuela con la quale, sotto la guida di Gustavo Dudamel, ha partecipato a tournée in Argentina, Germania, Austria, Cile, Stati Uniti d’America, Uruguay. Nel 2018, su invito di Enrico Dindo, è stato nominato assistente direttore dell’Orchestra della Radio e della Televisione di Zagabria (Croazia); ricopre inoltre la carica di assistente direttore dell’Orchestra di Bienne (Svizzera).