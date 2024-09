Forlì, il giovane pianista Nicolò Giuliano Tuccia strappa applausi dal “Malta International Piano Festival”

Una prestigiosa vetrina internazionale per Nicolò Giuliano Tuccia, il giovane virtuoso pianista forlivese (classe 1999) che sta facendosi conoscere e apprezzare da pubblico e critica sia in Italia che in Europa. Tuccia è anche presidente dell’Associazione Forlì Cultura e direttore artistico della rassegna “Guido Agosti” di Forlì, che ogni anno ospita prestigiosi pianisti provenienti da tutto il mondo. Recentemente, Nicolò è stato ospite a Malta del prestigioso “Malta International Piano Festival”, che si è svolto nella Poulenc Room di Hamrun, ricevendo ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica locale.

La presenza del pianista romagnolo a Malta è stata voluta da Milica Lawrence, la celebre pianista serba che da cinque anni si è trasferita nel piccolo Stato mediterraneo fondandovi la Malta Piano Academy. Nel corso della trasferta maltese, fra l’altro, Tuccia ha anche svolto alcune lezioni agli allievi della stessa Acadamy.

“Sono molto soddisfatto dell’esperienza vissuta a Malta – ha detto Nicolò una volta rientrato a Forlì -. Il rapporto con Milica è stato davvero positivo, al punto che la Malta Piano Academy sarà ospite della prossima edizione della rassegna “Guido Agosti”, e Milica Lawrence sarà presente sia come pianista che come docente durante il festival”.