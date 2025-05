Forlì: i volti dimenticati di Masque Teatro

Masque Teatro va in scena mercoledì 14 maggio alle ore 21 al teatro Félix Guattari di Forlì con l’ultima opera: “E di tutti i volti dimenticati”.

Quando ci si volta indietro, che sia per un attimo fuggevole o per scorgere il flusso intero della propria esistenza, appare lei, la figura essente, colei che non perdona, perché nulla è da perdonare.

Così nelle note di regia: «Al fantasma dell’origine. Se tutto potesse avere un nuovo inizio, nell’attesa, intorpidite le membra, la mente altrove, il rimosso che non tornerà più. Una giovane donna rientra in casa. Dalla poltrona al tavolo, un bicchier d’acqua. Frenesia disarticolata. Eccola in piedi, il corpo ripiegato, le membra rotanti, il bacino quasi centro di un uragano, immobile, ad ingaggiare una lotta: con sé stessa, con lo spirito che la possiede, con il tormento irrisolto? Inquietudine. Inquietudine. Inquietudine. Un graffito nel vuoto, che è il nostro vuoto, perché di lì a poco lo sentiamo emergere, la mandibola si abbassa, l’occhio si vela, e allora lo riconosciamo: lo spettro che ci attanaglia, l’impossibilità del combattimento, lo sfracello dello stivale che ci schiaccia. Ma è un inganno. Ella è lì solo per dirci una cosa: che il sensibile fotta il dicibile. Ecco, tutto qui. Un nuovo alfabeto, un alfabeto originario, dove la significazione evapora, dove la sensazione scioglie i grumi e liquefa la materia».

Ingresso euro 10, ridotto studenti 3. Prenotazione consigliata. Biglietteria in loco a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: 393 9707741 masque@masque.it