Forlì, arriva Rick Wakeman, il talento delle tastiere degli Yes

FORLI’. Parte il 27 febbraio dal Teatro Comunale di Thiene (Vicenza) ma approda anche a Forlì il tour italiano di Rick Wakeman, storico componente degli YES e icona del rock progressive. Dopo più di 50 anni e 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo con gli YES e i 10 milioni raggiunti con i suoi lavori personali di compositore, il grande musicista britannico e talento delle tastiere, entrato nel 2017 nella Rock Hall of Fame, ha deciso di porre fine ai lunghi one-man tour americani per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti.

“The final one-man piano show” sarà in Italia con sei date: 27 febbraio –THIENE (VICENZA), Teatro Comunale; 28 febbraio – LEGNANO (MILANO), Teatro Comunale Tirinnanzi; 1 marzo – SERIATE (BERGAMO), Cine Teatro Gavazzeni; 2 marzo – PARMA, Auditorium Paganini; 3 marzo – FORLI, Teatro Diego Fabbri; 4 marzo – ROMA, Auditorium Parco della Musica. Tutti gli show sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion. I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone e Vivaticket.

In questa serie di concerti presenta in anteprima come regalo esclusivo per i fan un nuovissimo brano musicale, “Yessonata”, un lavoro strumentale di 30 minuti con temi e melodie YES, intrecciati in forma di sonata.

Racconta Wakeman: «Ho sempre programmato di smettere di fare tournée entro il mio 77esimo compleanno, ma c’è così tanto da integrare prima di allora che devo fare progetti ora e quindi i miei ultimi spettacoli personali dovranno cessare entro quella data. Mi è piaciuto moltissimo esibirmi nei vari spettacoli personali, ma è ora di concludere questa avventura. Ho intenzione di aggiungere il meglio di ciò che ho fatto in passato, oltre ad alcune nuove sorprese in arrivo. L’idea è di non esibirsi nello stesso luogo due volte durante questo periodo, quindi qualunque sia il luogo in cui speriate di venire, sarà l’ultima esibizione lì - e sto cogliendo questa opportunità, ringraziando tutti e chiunque mi abbia supportato negli ultimi 53 anni!»