Forlì, annullato “Viaggi di Ulisse” con Piovani, il 10 dicembre i Solisti Veneti a San Mercuriale

Lo spettacolo “Viaggi di Ulisse” con Nicola Piovani, previsto per il 10 dicembre al Teatro Diego Fabbri di Forlì è annullato per problemi tecnici. Lo spettacolo è sostituito, mercoledì 10 dicembre alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì, dal concerto “Armonie di Natale: gli Auguri di ERF” che vedrà protagonisti I Solisti Veneti sotto la guida di Giuliano Carella e Massimo Mercelli al flauto.

Il programma spazia da fine Seicento ad oggi, includendo compositori come Händel, Corelli, Vivaldi, Mozart fino al Premio Oscar Rachel Portman, qui con una nuovissima composizione dedicata proprio a Massimo Mercelli.