Fiorella Mannoia il 29 agosto a Cattolica: omaggio a De André e Fossati

Dopo il debutto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, arriva il 29 agosto all’Arena Della Regina di Cattolica, ore 21. Per maggiori info: https://cattolicawelcome.it/altri-eventi/fiorella-mannoia-live-arena-della-regina-cattolica-2026/

Un viaggio potente e intenso in cui Fiorella attraversa i brani più celebri e amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati, figure decisive nella sua storia artistica, in occasione dei trent’anni di Anime Salve, album pietra miliare e ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati. In scaletta, alcuni dei momenti più indimenticabili di quel disco– insignito della Targa Tenco – come Khorakhanè e Smisurata preghiera, accanto ai successi già intrecciati al repertorio di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, tra cui La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo.

I biglietti per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano-Anime Salve” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it