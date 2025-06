Filippo Malatesta apre la stagione estiva di Rimini Classica con ‘La Fata’: un omaggio musicale a Edoardo Bennato

Si apre venerdì 6 giugno alle ore 20.00 nell’incantevole scenario del Tramonto al Parco della Tenuta Mara di San Clemente la stagione dei concerti all’aperto di Rimini Classica.

L’onore di questa apertura spetta a uno dei più importanti e seguiti fra i cantanti del riminese, Filippo Malatesta. Il concerto, dal titolo suggestivo La Fata, sarà interamente dedicato a un grande amico di Filippo, Edoardo Bennato ed ai suoi immortali capolavori come Un giorno credi, Sono solo canzonette, L’isola che non c’è.

Con gli arrangiamenti originali di Malatesta e Marco Capicchioni, Filippo sarà accompagnato dal trascinante Lucio Aiello al basso, da Aldo Zangheri alla viola, Gionata Costa al violoncello e Marco Giorgi al piano, per sonorità ed atmosfere rock, ma anche suggestive ed affascinanti. Sarà possibile prenotare a parte l’aperitivo a cura della Tenuta (info info@casa-mara.com).

Biglietti in vendita su Liveticket.

Aldo Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica, introduce la ricca stagione: “Saranno una ventina i nostri concerti, in luoghi bellissimi come la terrazza del Castello di Albereto, la Chiesa della Pace di Trarivi di Montescudo, il parco della Tenuta Mara e il Parco degli Artisti. Avremo 3 spettacoli nuovi, fra cui quello di venerdì di Malatesta dedicato a Bennato e gli amici di sempre a cantare e suonare con noi come Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro, Massimo Marches, Andrea Amati, Silvia Darma, il Quartetto Eos, Clarissa Vichi, Houdini Righini. Non vediamo l’ora di iniziare: vi aspettiamo!”.