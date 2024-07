“Fiesta” in Polonia e Germania

Il faentino Teatro Due Mondi in una nuova tournée europea, che lo porta dal 26 luglio al 10 agosto in festival e rassegne in giro per la Polonia e la Germania con lo spettacolo di strada con musica dal vivo “Fiesta”, presentato da oltre trent’anni in decine di Paesi in tutto il mondo. Interpreti dello spettacolo sono Federica Belmessieri, Denis Campitelli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori. Nelle tappe polacche il gruppo presenterà, oltre a “Fiesta”, anche lo spettacolo “Come crepe nei muri”. Il Teatro Due Mondi nasce a Faenza del 1979 come teatro di gruppo. Sin dall’inizio si è impegnato nella costruzione di un teatro che fosse sia colto che popolare, sia per spazi al chiuso che all’aperto e ha sempre rivolto uno sguardo speciale alle fasce di pubblico con minori opportunità. Negli anni il Teatro Due Mondi ha portato le sue produzioni e i suoi progetti artistici e sociali in tutto il mondo e ad oggi conta più di quattromila repliche andate in scena in un totale di 37 paesi. «I personaggi di Fiesta parlano dialetto romagnolo con frammenti in spagnolo: una lingua che nessuno, in Italia e in Europa, conosce. Ma tutte le volte che Fiesta prende vita sulla strada abbiamo la conferma che esiste un linguaggio di segni, colori, suoni, situazioni, movimenti, espressioni, caratteri che è universale, che tocca tutti i cuori e tutti i sensi. È la forza di questo spettacolo, antico ma sempre contemporaneo», racconta Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi

Info: teatroduemondi.it