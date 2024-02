Festival di Sanremo. Emilia-Romagna al quarto posto fra le regioni grazie a Zanicchi, Pizzi, Morandi e alla forlivese Alice

RIMINI. L’Emilia-Romagna è al quarto posto tra le regioni italiane con più vincitori del Festival di Sanremo. Ai primi tre posti nell’ordine Lazio, Lombardia e Puglia.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna la maggior parte dei vincitori viene da Bologna (come la due volte vincitrice Nilla Pizzi di Sant’Agata Bolognese). Ma non vanno dimenticate Iva Zanicchi (della provincia di Reggio Emilia), Gianni Morandi (Monghidoro) e Alice (vero nome Carla Bissi, di Forlì) vincitrice nel 1981 con “Per Elisa”.

Ecco la classifica:

1 Lazio 19

2 Lombardia 17

3 Puglia 13

4 Emilia-Romagna 12

5 Campania e Toscana 6

7 Liguria 5

8 Veneto 4

9 Piemonte 3

10 Sardegna, Sicilia e Abruzzo 2

13 Friuli-Venezia Giulia e Basilicata 1

