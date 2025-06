Festival delle serie tv: a Riccione premiato Bille August, in arena c’è Luisa Ranieri

RICCIONE

La giornata di giovedì 26 giugno all’Italian Global Series Festival si apre con un ricchissimo calendario di eventi, tra masterclass, anteprime, incontri e premi speciali. In primo piano il conferimento del Nastro d’Argento Grandi Serie al regista Bille August, la presentazione del Nordic Focus, sezione interamente dedicata alla serialità nord europea, e l’incontro con i protagonisti di alcuni dei titoli più attesi in concorso.

Alle ore 10:00 presso la Sala Concordia del PalaRiccione si terranno gli incontri dedicati a due titoli della sezione internazionale: Rise of the Raven e Kabul. A seguire, alle ore 11:00, spazio alla rassegna Masters of Storytelling con IP Camilleri, una conversazione tra Carlo Degli Esposti e Laura Delli Colli incentrata sull’eredità artistica e culturale del grande scrittore siciliano.

Alle ore 12:00, la Sala Concordia ospiterà gli incontri con i cast e le produzioni delle serie Il commissario Ricciardi, Douglas is Cancelled e Mixtape.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00 in Sala Concordia, la masterclass tenuta da Steven Moffat e Sue Vertue, coppia creativa dietro successi mondiali come Sherlock e Doctor Who, offrirà uno sguardo privilegiato sulla scrittura seriale e sulla produzione britannica contemporanea. Alle ore 17:00 si terrà l’Italian Showcase dedicato al progetto Franco, il lungo viaggio, con la partecipazione della sceneggiatrice Monica Rametta, Leonardo Ferrara (Rai Fiction) in cui verrà inoltre presentato l’attore che interpreterà Franco Battiato.

Grande attenzione è riservata alla nuova sezione Nordic Focus, che verrà presentata alle 17:30 presso la Sala 1 del Cinepalace di Riccione. In programma l’anteprima della serie danese Generations, seguita da Behind Every Man (ore 18:45, Danimarca) e Piggy – Purk (ore 19:00, Norvegia), a testimonianza della vivacità e varietà delle narrazioni nordiche contemporanee. Sempre in tema di rilettura storica e serialità, alle ore 18:00 in Sala Concordia, si terrà il panel “Vikings vs Romans: How TV Series Help Us Understand History”, a cura di Enrico Magrelli e con la partecipazione degli ospiti internazionali Clive Standen, Lucy Martin, Alan Gasmer, Katheryn Winnick, Marianna Fontana, Gaetano Aronica, Jack McEvoy, Elijah Rowen e Jeanne Goursaud.

Alle ore 20:00, l’Arena Ceccarini di Riccione accoglierà un nuovo appuntamento con Masters of Storytelling, con protagonista Luisa Ranieri in dialogo con Laura Delli Colli.

A seguire, sempre in Arena Ceccarini, Bille August riceverà il Nastro d’Argento Grandi Serie per Il conte di Montecristo, consegnato da Laura Delli Colli (Presidente SNGCI), Carlo Degli Esposti (Palomar) e Luigi Mariniello (Rai Fiction). Subito dopo sarà conferito anche il Premio Maximo per la Fiction Italiana Edita a Il treno dei bambini (Palomar per Netflix), ritirato da Carlo Degli Esposti.

Chiuderà la serata, la presentazione della seconda stagione di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, serie comedy targata The Jackal. In programma, i primi due episodi della nuova stagione. Saranno presenti all’evento Ciro Priello, Fabio Balsamo e il regista Francesco Ebbasta.

Contemporaneamente, alle ore 21:30 presso la Sala Concordia del PalaRiccione, si terrà la proiezione dei primi due episodi della quarta stagione di The Bear, acclamata serie statunitense con protagonista Jeremy Allen White, recentemente premiato con un Golden Globe per la sua interpretazione.

RIMINI

Prosegue anche il ciclo riminese di Straordinarie – Le donne raccontate dalla serialità. Alle ore 19:00 al Cinema Fulgor di Rimini verranno proiettati il quinto e il sesto episodio de L’arte della gioia. In serata, alle ore 21:00, presso la Corte degli Agostiniani, spazio a Marie Antoinette (ep. 1), alla presenza della sceneggiatrice Deborah Davis (The Favourite), per una rilettura moderna e femminista della giovane regina di Francia.

Anche il 26 giugno prosegue l’International Competition, con una selezione di titoli provenienti da tutto il mondo che esplorano generi, linguaggi e visioni della serialità contemporanea. Di seguito le proiezioni in programma presso il Cinepalace di Riccione:

Drama: Doubt (15:30, Sala 4), Noi del Rione Sanità (18:00, Sala 5)

Limited: The Train (17:00, Sala 3)

Comedy: Extra (17:00, Sala 6), Who Almost Killed Melody? (18:45, Sala 4), Gassal (18:45, Sala 6), Video Nasty (19:00, Sala 3)

L’Italian Global Series Festival è un progetto ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini e con il contributo di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, Gruppo FS, Enel e Visit Emilia Romagna. Castello di Montegridolfo, Cotril, MEC, Gente di Mare e Howden Group gli sponsor ufficiali. Media partner del Festival sono Rai, Urban Vision e Tv Sorrisi e Canzoni. Rai Radio 2 è la radio ufficiale dell’Italian Global Series Festival; Factanza Media è il community partner. Regione Emilia-Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini e con il contributo di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, Gruppo FS, Enel e Visit Emilia Romagna. Castello di Montegridolfo, Cotril, MEC, Gente di Mare e Howden Group gli sponsor ufficiali. Media partner del Festival sono Rai, Urban Vision e Tv Sorrisi e Canzoni. Rai Radio 2 è la radio ufficiale dell’Italian Global Series Festival; Factanza Media è il community partner.