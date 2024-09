Festa del cinema: il manifesto di Mastroianni in “8½” di Federico Fellini

ROMA – Marcello Mastroianni è il protagonista dell’immagine ufficiale della diciannovesima edizione della Festa del cinema di Roma, che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi, Direttrice Generale Francesca Via.

La fotografia è un omaggio al grande attore a cent’anni dalla sua nascita. Mastroianni è ritratto sul set di “8½” di Federico Fellini in uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Guido Anselmi, regista in piena impasse creativa. Lo scatto, realizzato da Gideon Bachmann, immortala Mastroianni mentre indossa il celebre cappello nero, sul volto gli occhiali dalla pesante montatura, in mano la frusta e il megafono: un personaggio memorabile, magnificamente interpretato, in un film premiato con due Oscar, imprescindibile pietra di paragone per qualsiasi opera sulla fatica e la magia del cinema.

Per celebrare il mito di Mastroianni, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà inoltre una lunga serie di iniziative ed eventi. Alla Casa del Cinema è in corso un’ampia retrospettiva di circa cinquanta titoli che si svolgerà fino al prossimo 31 ottobre e che vedrà protagonista anche l’attrice Chiara Mastroianni a cui la Festa dedicherà uno speciale omaggio. Nel corso della manifestazione, si terranno poi documentari sulla vita e le opere del grande interprete. (Agenzia Dire)