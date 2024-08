Ferragosto 2024 in provincia di Ravenna: la festa del Mare a Marina e il concerto all’alba a Cervia

La tradizionale Festa del Mare torna a Marina di Ravenna e al suo interno si terrà la 12ª edizione della Sagra della Cozza. La festa è in programma sino a sabato 17 agosto 2024. L’evento si terrà nella suggestiva piazza Dora Markus e sarà un’occasione unica per degustare deliziosi piatti a base di cozze e non solo.

Il 13 agosto all’Hana-Bi di Marina di Ravenna spazio alla musica con il dj set di Johnson Righeira, noto anche come Aspro Marinetti, pseudonimo di Stefano Righi, cantautore italiano e storico componente del duo musicale Righeira. Il 14 agosto un altro appuntamento musicale con il concerto Bonebreakers a Ravenna, Porto Corsini, presso Bagnosteria Tarifa. A Lido di Savio si ride in compagnia di Pino e gli Anticorpi: l’appuntamento è per il 14 agosto alle 22 presso il teatro del Lido di Savio Village in piazza Forlimpopoli.

A Cervia

La Grande Orchestra Città di Cervia incanterà il pubblico la mattina del 15 agosto, alle ore 6.00, con un’esibizione all’alba sulle rive dell’Adriatico. La giornata proseguirà con un evento nell’ambito della 32esima edizione della rassegna culturale “La spiaggia ama il libro”, in corso dal 10 luglio: lo sbarco degli scrittori da imbarcazioni d’epoca e il grande talk show di Ferragosto con importanti personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo, sulla spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia, andando a concludere il ciclo di incontri con gli autori dei successi dell’ultima stagione letteraria.

Il Parco dei Gemelli della Riviera dei Pini ospita Notti Romagnole in Riviera dei pini, una balera all’aperto con ingresso gratuito, ci sarà musica da ballo di tutti i tipi, come il liscio romagnolo, balli di gruppo e anni ’70 e ‘80. Il 15 agosto in scena il duo Loris e Paolo.

A Faenza

Torna per il 30esimo anno a Faenza la kermesse di Ferragosto sotto le Stelle. La serata si terrà mercoledì 14 agosto a partire dalle 21 in piazza della Libertà di fronte al Duomo. Sul palco Gaetano Barbarito, presente fin dalla prima edizione, insieme agli amici Raffaele Montanari, sempre presente anch’egli a tutte le edizioni di Ferragosto sotto le Stelle a Faenza, Andrea Morelli, alla chitarra, storico chitarrista di Cesare Cremonini, Vittorio Bonetti al pianoforte, il Paolo Conte della Romagna e Daniele Cicognani, batterista di numerose band faentine. Super ospiti della serata saranno Le Ombre.

All’aeroporto di Lugo

In Bassa Romagna, nella provincia di Ravenna, arte e natura si incontrano attraverso sperimentazioni artistiche e musicali, in cui il paesaggio si trasforma in un affascinante palcoscenico nel quale gli spettacoli assumono una dimensione quasi surreale. Mercoledì 14 agosto 2024, per la rassegna “Elementi”, all’aeroporto F. Baracca di Bagnara-Lugo si terrà il live di Parus (Anton Anishchanka e Hanna Silivonchyk), con il dj-set di Undicesimacasa e l’installazione audiovisiva: No Such Array di John Chantler.