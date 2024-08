Ferragosto 2024 a Forlì-Cesena: omaggio al liscio a Gatteo Mare, Plautus Festival a Sarsina e buskers a Santa Sofia

Il 14 agosto, Paolo Belli, una delle voci più amate della discografia italiana, salirà sul palco dell’Arena Rubicone di Gatteo Mare insieme alla sua Big Band. Un concerto imperdibile che promette grande musica e divertimento per tutti i presenti. Dopo l’esibizione, il suggestivo scenario lungo la foce del Rubicone si accenderà di luci e colori con lo spettacolo dei tradizionali fuochi d’artificio. Le emozioni all’Arena Rubicone proseguono il 17 agosto con la Revolution Live Band e il 18 agosto con Rock in Movie.

Per ricordare Raoul Casadei nel giorno del suo compleanno, il 15 agosto, i Comuni di Gatteo e di Cesenatico dedicano una lunga notte al Liscio, la musica che ha saputo trasformare la tradizione romagnola in un fenomeno ‘globale’, mescolando il folk con il patrimonio delle partiture colte delle polke e della mazurke. A Gatteo Mare, in piazza Romagna Mia in viale delle Nazioni, si balla con “L’estate di Raoul” in compagnia di Renzo Rubino & La Sbanda e la Mirko Casadei Big Band.

A Cesenatico

A Cesenatico la sera della vigilia di Ferragosto, mercoledì 14 agosto, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Rustida”, organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e divenuto ormai un appuntamento ferragostano da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina. Dal 15 al 18 agosto torna invece Druidia, festival musicale e di rievocazione storica celtica con concerti, spettacoli a tema e mercatini, giunta quest’anno alla nona edizione. Il 18 agosto ultimo appuntamento con i concerti all’alba. Sulla spiaggia libera Piazza Spose dei Marinai in scena Stevie Biondi & Chicco Capiozzo Band.

A Sarsina

A Sarsina prosegue il Plautus Festival, 64esima edizione della grande rassegna teatrale che la città dedica al grande commediografo latino. Gli spettacoli, che privilegiano il repertorio del Dramma antico e del Teatro Classico, sono accolti nella suggestiva Arena Plautina. Da due anni il Festival coinvolge anche il Centro Storico, di fatto, sei spettacoli vengono messi in scena nella piazzetta Lucio Pisone, adiacente alla famosa Piazza Plauto che, per l’occasione, si trasforma in un teatro all’aperto, offrendo agli spettatori la possibilità di visitare il Centro Storico e conoscere la storia antica che appartiene a Sarsina. Tra gli spettacoli da non perdere: “Edipo a Colono” di Sofocle (13 agosto), “La locandiera” di Goldoni (17 agosto).

San Mauro Mare

Concerti all’alba, dj set musicali e l’immancabile spettacolo pirotecnico: mercoledì 14 e giovedì 15 il Ferragosto di San Mauro Mare sarà come ogni anno una lunga maratona di eventi, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Santa Sofia

Giunto alla XXXIII edizione, Di strada In strada - Incandescenti eccezioni (braci, lapilli e acrobazie) è uno dei festival di arti performative di strada più affermati a livello internazionale. Il festival si svolge dall’11 al 15 agosto nelle strade del caratteristico borgo di Santa Sofia e lungo il corso del fiume Bidente. Ogni anno raduna compagnie di circo contemporaneo provenienti da tutto il mondo, che si cimentano in acrobazie, teatro urbano e musica di altissima qualità.