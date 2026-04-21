Fellini Award a Wes Anderson, tutte le foto

Il regista texano Wes Anderson ha ricevuto ieri al teatro Galli il Fellini Award 2026, riconoscimento intitolato al regista riminese rilanciato lo scorso anno dal Comune di Rimini in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna e patrocinato dal Dipartimento delle arti dell’Università di Bologna.

«Conosco la parola Rimini da quando conobbi i film di Fellini, da quarant’anni, quasi 50. Mi ha accompagnato quindi durante tutta la vita, ma è la prima volta che metto piede qui, ed è fantastico». Esordisce così il regista, sul palcoscenico di un teatro Galli gremito di riminesi e studenti.

Le prime di tante intense parole che il regista americano ha regalato al suo pubblico, durante una partecipata conversazione guidata dal direttore della Fondazione Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, dove la storia personale e professione dell’autore di Grand Budapest Hotel si è intrecciata e messa in relazione con quella del Maestro riminese.

«Sono commosso – dice ricevendo il premio, rinoceronte richiamo al film E la nave va –. Se qualcuno chiedesse un consiglio per diventare un regista si potrebbe rispondere di provare a seguire la strada di Fellini, imitarlo. Ma è un traguardo impossibile, tale è il suo talento, la sua visione, la ricchezza della sua opera. Ciò che offre Fellini è l’evoluzione dei suoi lavori, il modo in cui la sua visione si evolve. Costituiscono insieme un’opera che è molto più grande del singolo capolavoro».

«Se dovessi raccomandare a qualcuno un film per avvicinarsi a Fellini non comincerei con Satyricon. All’epoca non avevo i mezzi per interpretare il film, mi mancava il contesto» racconta il regista. “Poi vidi La strada, in vhs. La strada mi ha parlato, mi è arrivato in maniera diretta. E nelle due settimane successive mi sono di goduto tutti i film di Fellini. Ho guardato ripetutamente Amarcord, Le notti di Cabiria, 8½. Continuavo a rivederli, mi hanno ispirato a fare cinema».

In platea, insieme alla moglie del regista anche la figlia, Freya, 10 anni. «Con lei ho visto La strada, una volta che eravamo a Roma, ai tempi aveva forse 8 o 9 anni. Non sapevo se sarebbe stata pronta, ma ne è stata incantata. Chi guarda un film a quell’età ha uno sguardo assoluto».

Uno sguardo di incanto che Anderson dedica anche al teatro Galli. «Sono in ammirazione di questo teatro. Se penso che era stato distrutto e che è stato ricostruito com’era... è davvero fantastico».

Il Quartetto Eos ha introdotto e chiuso la cerimonia sulle note di Rota e dell’amato Britten («eseguite in maniera deliziosa, le ho ascoltate con Freya sulle spalle»).

Arrivato da Roma a bordo del suo van intorno alle 14.30, il regista ha dedicato una visita a Castel Sismondo, una delle sedi del Fellini Museum, mostrando ancora una volta l’attenta e approfondita conoscenza dell’opera felliniana.

«L’assegnazione del Fellini Award 2026 al Maestro Wes Anderson vuole essere l’omaggio a un grande autore dallo stile inconfondibile, la sottolineatura degli elementi creativi e tecnici che legano (oltre il tempo) Fellini e Anderson ma soprattutto un inno alla magia del cinema – ha sottolineato il sindaco Jamil Sadegholvaad –. È il riconoscimento a uno straordinario lavoro creativo in cui ogni volta risuonano squillanti non solo gli echi della poetica e dello sguardo di Federico Fellini ma si intuisce in sottofondo la misteriosa e apparentemente impossibile connessione tra verità e pura invenzione, tra razionalità e stravaganza. Il cinema di Wes Anderson è come la celebre storia del calabrone che, secondo le leggi della fisica, ha ali troppo piccole e pesanti per volare. Eppure vola, vola altissimo. Grazie Maestro Wes Anderson, da oggi e per sempre cittadino di una città strana come la nostra, dove tutto accade come in un racconto di favole, in bilico tra oggettività e sogno».

Rilanciare il Premio Fellini, ha sottolineato l’assessore Michele Lari nel suo saluto in apertura di cerimonia, «non è stata un’operazione nostalgica. È stata una scelta politica, culturale, consapevole. Rimini ha scelto di investire sul cinema con assoluta convinzione. Lo facciamo con il Fellini Museum, un luogo che consente alla nostra città di non limitarsi a celebrare Federico Fellini, ma al contrario lo studia, lo interroga. lo mette continuamente in relazione con il presente». «Accogliamo Wes Anderson con l’affetto che si riserva a chi ha saputo entrare nell’immaginario di milioni di persone senza mai assomigliare a nessun altro. Il suo cinema ci ha mostrato che precisione e poesia possono stare insieme. Che l’ironia può convivere con la malinconia. Che la leggerezza può dire cose profondissime. E in fondo è anche questo il legame con Federico Fellini: la libertà di inventare mondi per raccontare meglio il nostro».

Fellini Award Rimini 2026 a Wes Anderson, le motivazioni

«Noi di Rimini ci chiediamo, ma senza Federico Fellini, Wes Anderson avrebbe avuto il coraggio di concepire un’opera così totale, dove un film è un mondo, dove ogni più piccolo dettaglio di quel mondo è un’invenzione del suo autore? È ovviamente una domanda impossibile, mentre è reale quello che avviene qui, ora, al teatro Galli, cioè che la città di Rimini può ringraziare Wes Anderson per l’emozione che i suoi film ci danno e per farci pensare a Federico Fellini ogni volta che vediamo un film dell’autore di Gran Budapest Hotel. Come avviene per gli artisti che sono riusciti ad arrivare così profondamente nei nostri cuori e che quindi percepiamo così intimamente, ci viene naturale chiamare Anderson e Fellini usando i loro nomi, Wes e Federico, come se li conoscessimo da tempo. Perché questo? Perché entrambi, con le loro opere, hanno reso più dolci le nostre vite, hanno condiviso con ognuno di noi i loro mondi, che sono così sorprendenti da farci credere e sperare che gli esseri umani siano speciali. Ecco, se continuiamo a pensare che questa corsa verso la guerra sia solo un incubo temporaneo è anche per la fiducia che artisti come Fellini e Anderson ci fanno avere nella bellezza dell’umanità. Dunque Wes siamo felici di attribuire a te il Premio Fellini 2026».

Domani mercoledì 22 aprile (ore 20), Anderson sarà poi ospite al cinema Modernissimo della Cineteca di Bologna per introdurre una proiezione speciale da lui scelta: Bellissima (Italia/1951) di Luchino Visconti (proiezione sold out).