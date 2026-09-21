Faenza, torna “30 e lode” dall’1 al 4 ottobre con Cisco, Motta, Lamante, The Gang e tanti altri

L’incontro tra stili musicali diversi, sperimentazioni, dialogo tra generi e tradizioni per una contaminazione artistica e creativa che per quattro giorni fa di Faenza un laboratorio aperto di suoni, idee, nuove tendenze della scena musicale contemporanea.
Torna dall’1 al 4 ottobre l’edizione “30 e lode!” del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, che nel corso dei suoi primi trent’anni ha coinvolto oltre un milione di spettatori, 10mila artisti e band dal vivo. L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.
L’edizione 2026 è stata presentata oggi in conferenza stampa in Regione, a Bologna, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, dall’ideatore del Mei, Giordano Sangiorgi, con la partecipazione dell’artista, già Modena City Ramblers, Cisco. In collegamento, l’assessora alla Cultura del Comune di Faenza, Giulia Bassani.