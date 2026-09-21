Faenza, torna “30 e lode” dall’1 al 4 ottobre con Cisco, Motta, Lamante, The Gang e tanti altri

Torna dall’1 al 4 ottobre l’edizione “30 e lode!” del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi , che nel corso dei suoi primi trent’anni ha coinvolto oltre un milione di spettatori, 10mila artisti e band dal vivo. L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato 30mila presenze, il Mei si conferma una grande occasione di confronto tra generazioni e linguaggi diversi: dal liscio alle nuove sonorità urban e rap, dalla canzone d’autore al folk rock, con uno sguardo attento rivolto agli artisti emergenti e al futuro della musica italiana. Accanto a concerti, forum, contest e momenti di approfondimento, celebrerà protagonisti affermati e nuovi talenti, grazie a un ricco programma di premi e riconoscimenti che vedrà ospiti, tra gli altri, Cisco, Motta, Lamante, Birth, España Circo Este, Duo Bucolico, Tullio De Piscopo e The Gang.

Particolarmente significativo il tributo a Motta, nel decennale de “La fine dei vent’anni”, album simbolo della nuova scena indipendente italiana, così come l’assegnazione del Pimi-Premio italiano musica indipendente 2026 a Cisco, della Targa Mei Artista emergente a Lamante e del Premio Mei alla Carriera a The Gang. Tra le novità di questa edizione figurano, inoltre, l’istituzione del primo Premio Cicognani dedicato alla memoria del maestro di ballo Giampiero Cicognani e il consolidamento di percorsi dedicati ai giovani talenti, confermando la vocazione di questa rassegna come principale piattaforma nazionale di scouting e valorizzazione della nuova musica italiana.

Sabato 3 ottobre prenderà il via l’ottava edizione della Fiera del Disco, organizzata dal Mei e dal Music Day Roma presso il Salone delle bandiere del Palazzo del Comune, con ingresso libero e oltre 30 espositori di vinili, cd, libri. Sono previsti anche incontri e firmacopie con protagonisti della musica italiana, tra cui Tullio De Piscopo. Sempre sabato 3 ottobre ci sarà la tradizionale Notte bianca del Mei, mentre la giornata di chiusura, domenica 4 ottobre, che coincide con la festività del Patrono d’Italia, San Francesco, sarà dedicata ai temi della spiritualità e dell’inclusione; sul palco saliranno i vincitori del contest nazionale “Il Mio Cantico Libero”, realizzato insieme al Comitato nazionale San Francesco 800 e al ministero della Cultura.

“Il Mei è un’esperienza culturale tra le più significative nate e cresciute in Emilia-Romagna- commenta l’assessora Allegni-, rappresenta un esempio concreto di come sia possibile costruire, nel tempo, una filiera capace di sostenere la musica indipendente e i giovani talenti. La Regione è fortemente impegnata nel sostegno allo spettacolo dal vivo, riconoscendone il valore artistico, economico e sociale. Per questo, continuiamo a promuovere politiche e strumenti a favore di festival, rassegne e operatori culturali che contribuiscono a rendere il nostro territorio un laboratorio di creatività e innovazione. Il successo e la longevità del Mei, diventata la più importante rassegna dedicata alla musica indipendente italiana, capace di attirare migliaia di appassionati ogni anno, dimostrano quanto sia fondamentale continuare a investire nella cultura e nello spettacolo dal vivo come leve di crescita, inclusione e sviluppo per le nostre comunità”.

“L’edizione 30 e Lode del Mei- aggiunge Sangiorgi- vuole simboleggiare il grande risultato ottenuto da una kermesse nata nella periferia del nostro paese e diventata, grazie all’affetto, alla collaborazione e al lavoro di tutti quelli che lo supportano da sempre, un punto di riferimento nazionale per gli operatori indipendenti oltre che una vera piattaforma di lancio per gli artisti emergenti, oramai imprescindibile in un’epoca nella quale le multinazionali tendono a mettere ai margini tali produzioni slegate dal mainstream commerciale, emarginando di fatto tutte le innovazioni che arrivano dalle nuove generazioni. Le 1250 iscrizioni arrivate quest’anno al Mei per potersi esibire a Faenza dall’1 al 4 ottobre, sono la dimostrazione di questo incessante lavoro di ‘resistenza culturale’”.

“Ringrazio Giordano Sangiorgi e il Mei per l’importante lavoro svolto a favore del territorio faentino- dichiara il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri-. La costante richiesta di partecipazione degli artisti da ogni parte d’Italia e le migliaia di presenze che valorizzano in modo unico la nostra città, sono tutte dimostrazioni di quanto la manifestazione sia importante nel promuovere Faenza e il suo centro storico. Una importanza che va sempre più valorizzata e sostenuta”.

In vista delle celebrazioni dei trent’anni della manifestazione, sono diversi i progetti in cantiere: la realizzazione di un docufilm dedicato alla storia del Meeting, una nuova pubblicazione editoriale che aggiorni i volumi già usciti sul Mei e su Faenza Rock e una speciale compilation realizzata insieme a Opera Indie, l’orchestra rock sinfonica che ha reinterpretato in chiave classica, corale e rock alcuni dei più significativi brani della musica indipendente italiana degli ultimi trent’anni.