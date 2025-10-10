Fabio De Luigi torna (finalmente) a teatro: quattro serate a Villa Torlonia poi a Cesena

Fabio De Luigi torna sul palco. L’attore e comico romagnolo sarà protagonista di quattro serate fuori abbonamento, e già sold out, a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli, il 15-16 e 22-23 ottobre alle ore 21, con “Prove aperte senza impegno – 4 serate di esperimenti a vostro rischio e pericolo”. Si tratta di prove aperte in pubblico, primo studio di un lavoro di scrittura e messa in scena che probabilmente porterà alla nascita di un nuovo spettacolo teatrale, ma che intanto ha il sapore unico e irripetibile dell’esperimento dal vivo. Un lavoro di costruzione drammaturgica e verifica dal vivo molto importante per l’artista e per gli autori. Dopo Villa Torlonia, Fabio De Luigi sarà di nuovo in scena anche al Teatro Verdi di Cesena, il 27 e 28 ottobre, per due nuove serate di prove aperte curate, come a San Mauro Pascoli, da Sillaba. L’ingresso, per le date di Cesena, è fissato a 25-22 euro, con biglietti disponibili esclusivamente in prevendita online su www.liveticket.it con apertura prevendite da sabato 11 ottobre alle ore 11.00. Biglietteria attiva i giorni di spettacolo dalle ore 20. Per informazioni: 370 3685093 (ore 16.00-19.00) - spettatore@sillaba.org