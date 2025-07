Fabio De Luigi torna alla regia

Le riprese di “Un bel giorno” per la regia del santarcangiolese Fabio De Luigi sono terminate. Protagonisti: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, “Un bel giorno” è una produzione Lotus con Rai Cinema.

SINOSSI Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie chiudendosi completamente al mondo. Quando le ragazze decidono che è ora che papà si rimetta in gioco, Tommaso si ritrova — un po’ per caso, un po’ per coraggio — a conoscere Lara, donna brillante e affascinante. Peccato che entrambi nascondano qualcosa...