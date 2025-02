Fabio De Luigi: “A Santarcangelo si sta immersi in un modo di essere e tutto questo esce nelle cose che faccio”

«Cosa vogliamo dire sul film che non sia stato già detto? Sono reduce da un tour senza tregua, qualche giorno fa ero come lo straccio del benzinaio. Comunque parliamone. Fa sempre piacere».

L’approccio di Fabio De Luigi è ogni volta magico ed entusiasmante, perché il linguaggio che gli è affine è quello dell’ironia, dettata da una disposizione d’animo allo humor, e una delle tante sue innate doti è l’improvvisazione. Ne dà sempre prova, che sia su un palco o in televisione o alla radio, che presenti, reciti, imiti, canti, faccia doppiaggio, diriga un set cinematografico, rilasci un’intervista. Così ogni incontro con questo autore, attore, comico, santarcangiolese doc, classe 1967, diventa un piacevole e intelligente teatrino, tra dialoghi seri, gag e battute nate sul momento e dal momento, cogliendo ogni possibile spunto.

Con lui parliamo del suo ultimo film Dieci giorni con i suoi, regia di Alessandro Genovesi, che è ora nelle sale: De Luigi lo ha presentato in un calendario di dieci giorni conclusosi venerdì sera. È il terzo capitolo della saga iniziata nel 2019 con il remake del film argentino “Mamá se fue de viaje”, “Dieci giorni senza mamma”, e continuata con “Dieci giorni con Babbo Natale” (2020).

«Due pellicole molto amate – ci ha raccontato De Luigi – il sequel ce lo hanno chiesto in tanti, per questo il regista ha deciso di rimettere insieme la banda; e poi raccontare la famiglia è un tema infinito, anche se credo si chiuderà qui, almeno per me».

Si tratta della famiglia Rovelli, padre Carlo (Fabio De Luigi), madre Giulia (Valentina Lodovini) e i figli Camilla, Bianca e Tito, in un soggiorno in Puglia a casa dei futuri consuoceri dove ne succedono di tutti i colori, garanzia di risate.

La casa è bella, le location stupende, un vero spot turistico tra ulivi, mare, cascine, ma questo padre molto apprensivo è assai preoccupato per il futuro della diciottenne figlia Camilla che vi si vorrebbe trasferire per studiare e stare accanto al giovane fidanzatino. Già era titubante ma il soggiorno, spassoso per lo spettatore ma non per lui, lo spinge a un certo punto, dopo tante vicissitudini esilaranti, a gridare: «Io me ne voglio andare da qua e mi porto anche Camilla!».

Protagonista assoluto De Luigi, che anima tutto il film alla sua maniera, e il pubblico accorre per vederlo e applaudirlo. Cresce l’adorazione dei suoi fan, basti vedere l’affluenza record alle presentazioni in cui è acclamato e stretto in un abbraccio di selfie che non finiscono mai. E la storia si ripete, ovunque, dal nord al sud fino alla sua Santarcangelo, dove l’affetto e il calore si mostrano ai massimi livelli. Lui con tutti, così come con noi, dialoga donando la sua innata, amorevole simpatia.