Eventi oggi a Rimini | venerdì 20 marzo

Bellaria: Alle 21 in Stazione, Antonio Terzo presenta il libro “I misteri di Hallobridge”.
Misano: Prende il via il festival “Fumetti futuri”: alle 18 in biblioteca c’è l'inaugurazione della mostra omonima, mentre dalle 21 allo spazio Messicano Indipendente ci saranno banchetti di artisti e autoproduzioni.
Montefiore Conca: Al teatro Malatesta alle 21 è in programma “Assassine” di Cinzia Tani.
Pennabilli: Al Teatro Vittoria, stasera concerto rock di Leonid Feodorov insieme a Igor Polesitsky, a cui seguirà il pianista Boris Petrushansky.
Rimini: Alla Biblioteca Gambalunga, alle 17.30, Gianni Vernetti presenta “Il nuovo grande gioco”. Al cinema Tiberio (ore 11) si tiene la premiazione di “Voci in ascolto” con la giornalista Giulia Siviero. Serata ricca di alternative: al Frontemare “Spring party” dalle 21 , al Parco degli Artisti suona il trio jazz di Emiliano Pari alle 21.30 , al Castoro Teatro va in scena “Apocalisse tascabile” alle 21 e alla Grotta Rossa appuntamento dalle 21 con “Dk radio. Funeral party”.