Eventi oggi a Ravenna | venerdì 20 marzo

Cervia: Alla Casa delle Aie, alle 21, serata musicale in compagnia di Susy e Lorenzo.

Conselice: Dalle 20 al Centro Pellegrini, Max Cimatti e Martin Navello raccontano la storia dei Beatles in “Bruciare per sempre”.

Cotignola: Alle 17 si tiene “Il tè letterario di Cotignola”, dedicato alle donne e alla poesia.

Faenza: Al Clan Destino, dalle 18.30, inaugura il progetto “Vyzee” seguito dal “Talkaffee”. Alla Casa del Teatro (ore 21) va in scena “Voodoo” di Masque.

Lugo: Per le Giornate FAI, alle 15 in Biblioteca Trisi Sara Morsiani e Giovanni Valentinotti parlano di storia locale e archeologia, seguiti da una visita guidata. A Ca' Vecchia, dalle 20, concerto di Sonia Davis.

Ravenna: Al Mar Art Caffè inaugura alle 18 la mostra di Nicola Renzi “Domani, sarà ancora oggi”. Alla Sala Pironi della Provincia (17.30), Lucio Luca presenta “L’ultima spiaggia”. Al Fargo Cafè dalle 18 live di Jesse The Faccio. In serata, le Artificerie Almagià ospitano dalle 21 il festival Around the rock , al Teatro Sociale suona il sassofonista Francesco Bearzatti alle 21.30 e il Mercato Coperto propone la serata “Portami a ballare”.

Solarolo: All’Oratorio Annunziata alle 20.30 Annalisa Fabbri presenta il libro “Ero l’amante di Rodin”.