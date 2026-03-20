Eventi oggi a Forlì | venerdì 20 marzo

Bertinoro: Alla Rimbomba, alle 21.30, i Pranvera Balkan vanno alla scoperta della musica popolare dell'area balcanica.
Forlì: Il Centro Pace ospita alle 18.30 la presentazione del volume “Annalena Tonelli. Più forte della morte” di Rachel Pieh Jones. Sempre alle 18.30, presso l’abbazia di San Mercuriale, Fabio Massacesi commenta un quadro di Marco Palmezzano per la rassegna “Un’opera al mese”. Per la letteratura, alle 17.30 alla Libreria Feltrinelli, Gabriella Maldini presenta il suo romanzo “Ogni parola è un segreto”. In serata, il Teatro Testori propone “Cenerentola” con Zaches Teatro alle 20.30 , mentre all’X Ray Pub dalle 21.30 va in scena “Sanremo Story”.
Forlimpopoli: Molti gli appuntamenti in città: alle 17 taglio del nastro alla Galleria Bertozzi per la retrospettiva su Carla Poggi. Alle 19, La Bottega dell’Invisibile accoglie Alda Teodorani per la presentazione de “La ragazza dal pigiama rosso” e alle 21, alla chiesa dei Servi, Mario Donnini presenta “I campioni che hanno fatto la storia della MotoGp”.
Modigliana: Ultimo appuntamento per la stagione del Teatro dei Sozofili (ore 21) con Saverio La Ruina nello spettacolo “Via del Popolo”.
Santa Sofia: Alle 20.30, nella Sala consiliare, Maria Rosa Cutrufelli presenta il libro “Il cuore affamato delle ragazze”.