Eventi oggi a Cesena | venerdì 20 marzo

Cesena: Alle 15.30 in Malatestiana, la medievista Virtus Zallot interviene sull'immaginario del Medioevo. Alle 19, nel foyer del teatro Bonci, il regista Massimiliano Civica è il protagonista di una lezione spettacolo.
Gambettola: Al teatro Comunale alle 21, è ospite Wu Ming 2 con il libro “Mensaleri”.
Gatteo: Alle 21, alla Biblioteca Ceccarelli, Lorenzo Scarponi presenta il volume “La vöita dröinta”.
Mercato Saraceno: A Palazzo Dolcini (ore 21) va in scena lo spettacolo “Pasticceri. Io e mio fratello Roberto” con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano.
Montiano: Al Circolo Vicolo Pescheria (ore 18), Oriana Maroni presenta il romanzo “Amelia e le altre”.
Roncofreddo: Alle 20.30, presso la Biblioteca Carnacini, Nadia Fabbri presenta “L’anello di smeraldo”, accompagnata dalla fisarmonica di Luca Casadei.
San Mauro Pascoli: A Villa Torlonia sono in prevendita i biglietti per l’appuntamento “Digitali purpurei” di domenica 22 con la youtuber Gaia Contu.
Savignano: Dalle 18.30 in via della Resistenza, accensione della focarina, musica di Tonino 3000 e divertimento con la sfida de “Il segone del Rubicone”.