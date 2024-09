Eventi a Rimini e dintorni oggi 29 settembre 2024

RIMINI

VILLAGGIO SPORT

Dalle 14 alle 19, al Parco Fellini, fa tappa “Il Villaggio dello Sport in tour”, una grande festa dello sport aperta a tutti, giovani, famiglie, scuole e associazioni sportive, con l’obiettivo di promuovere i valori fondanti per la pratica dello sport.

GIORNATE PATRIMONIO

In concomitanza con le giornate europee del patrimonio, alle 11, il Museo della Città propone una visita guidata “Alla scoperta della Rimini sotterranea”.

GUSTIAMOCI IL PARCO

Dalle 12.30 alle 18, “Gustiamoci il parco”, un doppio appuntamento simultaneo al Parco Cervi di fronte all’Arco d’Augusto e al Parco Migani (Spina Verde) a Miramare per un picnic che coinvolgerà la cittadinanza in un momento conviviale e laboratoriale, tra letture, musica e danza. Info: 340 3579828.

LE BEFANE

Ultimo giorno, per portare i propri vecchi giocattoli e gli oggetti che non si usano più, allo shopping centre per poi vederli trasformati in un’opera d’arte. Con l’aiuto degli Stradedarts, collettivo artistico che li trasformerà in un’opera d’arte a tema Transformers. Dalle 16 alle 19 sarà possibile partecipare anche ai laboratori creativi. Ingresso libero.

TALENT SHOW

Dalle 16.30 il Centro Commerciale I Malatesta diventa palcoscenico de “I Malatesta talent show”, contest dedicato a giovani talenti del territorio, presentato da Gianfranco Gori e con la partecipazione speciale di Giovanni Cricca, che vedrà in gara dodici aspiranti celebrità contendersi il podio e i premi in palio. Ingresso libero.

MONTESCUDO

MOSTRA

Strada provinciale 31 | ex frantoio SP31 San Savino factory culturale chiude le attività estive di “Lontano dal mare” con un susseguirsi di appuntamenti no-stop che vedono le porte di SP31 aperte dalle 16 alla notte. Pomeriggio e sera sono all’insegna dell’incontro, del cibo sano di prossimità, dei giochi collettivi, della musica e delle parole in comune. Consigliata la prenotazione. Ingresso libero. Info: 338 8456337 (Whatsapp).

SAN GIOVANNI

FESTA DELL’INCONTRO

A Santa Maria, alle 13, pranzo su prenotazione sotto il tendone. A seguire marionette, pesca, giochi, tornei e stand gastronomico. Info: 335 1825461.

SAN LEO

PRESA DELLA FORTEZZA

Torna “La presa della fortezza” il cicloraduno per mountain bike, e-bike e gravel che promette una giornata di sport e scoperta di nuovi paesaggi. Con percorsi dedicati e segnalati. La partenza è prevista da Pietracuta dalle 7.30, con il primo ristoro presso la Fortezza di San Leo. Pranzo finale. Info: 331 3782958.

SAN MARINO

GIORNATE PATRIMONIO

Per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio, numerose iniziative in centro storico: visita, racconto storico e percorso gratuito a bordo dell’elettromotrice Ab03

dello storico Treno Bianco Azzurro, ingresso gratuito a tutti i Musei di Stato inclusa la mostra Kobra. Visita guidata gratuita alle 11, con

itinerario accessibile in tutti i luoghi e monumenti del centro storico della durata di 1 ora. Alle 16, l’esibizione del Trio d’archi dell’Istituto Musicale Sammarinese alla Prima Torre. Info: www.visitsanmarino.com

PASSEGGIATA LEVRIERI

“Passeggiata mondiale Levrieri”: torna la camminata organizzata in tutto il mondo per sensibilizzare le adozioni dei levrieri. Alle 16, in Piazzale Giangi.