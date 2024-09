Eventi a Rimini e dintorni oggi 28 settembre 2024

RIMINI

TEATRO GALLI

Alle 21, Alberto Batisti presenta Brahms e “il mondo degli spiriti”: la conquista della Prima Sinfonia. Ingresso libero. Info: 0541 704296.

VOCI DELL’ANIMA

Dalle 20.30, al Teatro degli Atti “Umanità Nova. Cronaca di una mancata rivoluzione” della compagnia messinese Carullo-Minasi, con Giuseppe Carullo, regia Cristiana Minasi. A seguire, “Lucciole all’inferno” di Machinasrl. Info: 333 8870576.

LIBRERIA DI ALICE

Ospite alle 16.30, Gianluca Morozzi, scrittore prolifico, fumettista, musicista e conduttore radiofonico, che presenterà il suo nuovo giallo a tinte noir “Che fine ha fatto la neve?” edito da Tea Libri. Dialogherà con l’autore, la scrittrice Liliana Casadei.

GIORNATE PATRIMONIO

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, dalle 9 alle 13, l’Archivio di Stato di Rimini inaugura la mostra storico-documentaria “Il trasporto pubblico locale a Rimini tra 800 e 900”, visitabile fino al 25 ottobre. C’è l’opportunità inoltre di visitare il Museo degli Sguardi, il museo etnografico dedicato ospitato alla Villa Alvarado, sul Colle di Covignano. Visite guidate, dalle 17.30 alle 19.30. In serata un concerto per chitarre antiche del Trio Amistad al Santuario delle Grazie. Info: www.facebook.com/viteintransito

RICCIONE

COMICS & GAMES

Oggi e domenica 29 settembre, a Riccione paese, la prima edizione di “Riccione Comics & Games con aree tematiche e stand legati al mondo dei fumetti, dei supereroi, della cultura pop, di anime e manga.

SAN GIOVANNI

FESTA DELL’INCONTRO

Alle 21, nella Chiesa di Santa Maria, Naè in concerto: riflessioni e musica.

SANTARCANGELO

FIERA SAN MICHELE

Al via la fiera. In programma alle 18, il tradizionale concerto per il patrono con i cori Magnificat e Malatesta. A seguire, l’incontro “Il principe della milizia celeste” con lo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi.

SAN MARINO

RASSEGNA D’AUTUNNO

Concerto inaugurale della “Rassegna musicale d’autunno”. Sul palco del Teatro Titano alle 21, l’estro e il virtuosismo di Michele Di Toro (piano). Musiche di Mozart, Sakamoto. Ingresso € 10. Consigliata la prenotazione. Info: 337 1008856.

BEER FEST

Appuntamento conclusivo con il festival al Parco Ausa di Dogana. Alle 22, Love Generation

90. Il tuo viaggio negli anni 90. Info: 335 7342728.

GIORNATE PATRIMONIO

Per celebrare le Giornate europee del patrimonio, numerose iniziative in centro storico: visita, racconto storico e percorso gratuito a bordo dell’elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro, ingresso gratuito a tutti i Musei di Stato inclusa la mostra Kobra. Alle 9.30, la passeggiata culturale “Cammino del Santo Marino”. Alle 15.30, sfilata della Federazione Balestrieri e visite guidate alla mostra “Tra Storia e Memoria” (alle 15 e

alle 16 su prenotazione). Info: www.visitsanmarino.com