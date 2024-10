Eventi a Rimini e dintorni oggi 19 ottobre 2024

RICCIONE

PIAZZALE CECCARINI

Dalle 15 alle 18, “Sogna Riccione sogna” un pomeriggio di concerti e spettacoli live per festeggiare il compleanno della Perla Verde.

RIMINI

TEATRO DEGLI ATTI

Alle 21, la performance di Niconote “An die Unerkannte/Alla sconosciuta” tra musica, parola e immagine, progetto speciale della Sagra Musicale Malatestiana. Ingresso unico 12 euro. Info: 0541 793811.

PRESENTAZIONE LIBRO

Alle 16 le Befane Shopping Centre ospita il portiere Sébastien Frey, classe 1980, per la presentazione del libro autobiografico “Istinto puro” (Minerva Edizioni), scritto da Federico Calabrese. Introduce e modera l’incontro Debora Grossi. Ingresso libero.

STAGIONE GALLI

Parte oggi la prevendita dei biglietti per gli spettacoli in calendario nei mesi di novembre e dicembre. Sul palco, tra gli atri, Lella Costa, Roberto Mercadini, Silvio Orlando, Ascanio Celestini. Dalle 10 alle 14 al botteghino del Teatro Galli (dalle 9.30 distribuzione dei numeri per regolare l’accesso alla biglietteria). I biglietti sono acquistabili anche on line sul sito biglietteria.comune.rimini.it. Info: 0541 793811.

LIBRERIA DI ALICE

Alle 16.30 ospite del salotto letterario, sarà Mirko Zullo regista e autore del libro “Se la vita ti offre limoni” edito da Santelli Editore.

ROMAGNA MIA

Rimini celebra i 70 anni di Romagna mia: al Teatro Galli, alle 21, il concerto sinfonico, “Una sinfonia per secondo” con l’Orchestra del Conservatorio Maderna Lettimi di Cesena e Rimini diretta da Giorgio Babbini. Ingresso libero su prenotazione. Info: 338 392560.

SANTARCANGELO

MOSTRA

Al via, alla galleria Baldini, “100 per Flavio Nicolini. Sondaggi d’archivio sul cinema e tv”, mostra documentaria a cura di Gianfranco Miro Gori in collaborazione con Simonetta Nicolini, figlia di Flavio. L’esposizione inaugura alle 17.30 con l’incontro “In principio erano il cinema e la didattica: poi fu televisione” condotto dallo stesso Miro Gori in sala Baldini.

SAN MARINO

BEER FEST

Al Parco Ausa, alle 22, dal vivo, Da Zero a Liga per un tributo a Ligabue. Info: 335 7342728.

CAVA DEI BALESTRIERI

Dalle 14.30, il torneo “Palio Uniti nell’Amicizia”, il palio che unisce la Federazione Balestrieri Sammarinese e i Balestrieri di Arbe. Ingresso libero.