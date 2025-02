Eventi a Rimini e dintorni oggi 01 febbraio 2025

CATTOLICA

CONVEGNO

Alle 10.30, a Palazzo del Turismo l’incontro “Abusi e violenza nello sport: la figura del safeguarder”. Relatore, l’avvocato Fabio Fraternali.

RICCIONE

DANZE CARAIBICHE

Al Playhall, gare di danze caraibiche nell’ambito dei Campionati italiani assoluti di danza sportiva.

RIMINI

SARANNO FAMOSI

Al Teatro Galli, alle 21, il musical “Saranno Famosi” con la compagnia Roma City Musical, per la regia e con le coreografie di Luciano Cannito. Nel cast, tra gli altri, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi. Info: 0541 793811.

CINEMA FULGOR

Al via, “Dialoghi mediterranei”, percorso di 8 lezioni per comprendere il cinema d’autore, come si fa e come si guarda. Dalle 9 alle 13, la prima lezione, dedicata a etica e estetica dell’immagine con i docenti Sergio Canneto e Cesare Barbieri. Lezioni a pagamento con coffe break incluso. Info: cinemafulgor.com.

INCONTRO CON L’AUTRICE

Alla Libreria di Alice, ospite del Salotto letterario, alle 16.30, sarà Stefania Convalle, editrice e scrittrice che presenterà il romanzo “Seduti allo stesso tavolo” (Edizioni Convalle).

VERUCCHIO

TEATRO PAZZINI

Alle 21.15, “Principesse e sfumature. Lei, lui & noialtre”, monologo comico di e con Chiara Becchimanzi. Con la voce di Beatrice Burgo. Produzione della Compagnia Teatrale Valdrata.

SAN MARINO

Francesca Molari

SAN MARINO

MOSTRA

Alle 18, allo spazio espositivo della Carlo Biagioli a Domagnano, il vernissage della mostra di Matteo Alessandrini “Caxxo straniero”. Fino al 1 marzo.