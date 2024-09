Eventi a Ravenna e dintorni oggi 29 settembre 2024

RAVENNA

TEATRO ALIGHIERI

Alle 21, la serata musicale “Romagna Mia: Lontan da te non si può star”. Per celebrare i 70 anni della canzone di Secondo Casadei, uno speciale evento, tra tradizione e solidarietà, con Moreno il Biondo, l’Orchestra Grande Evento e un variegato gruppo di artisti. Info: 0544 249244.

CONCERTO AL RIDOTTO

Al Ridotto del Teatro Alighieri, alle 17, il duo Duo Parravicini, formato dal violinista Lodovico Parravicini e dal pianista Nicolò Parravicini che eseguirà tre Sonate di Beethoven.

BURATTINI

Nell’ambito del festival “Manualetto” ospitato nella sede dell’Autorità Portuale di Ravenna, alle 19.30, I Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo “Burattini all’improvviso”. Ingresso libero. Info: 389 1551656.

SOUNDSCREEN

Al Cinema Mariani, alle 21, la sonorizzazione a cura del quartetto Earthset del film “Achmed, il principe fantastico”. Info: www.soundscreen.org

PESCE DI LEGNO

Sant’Alberto rende omaggio ai suoi cittadini illustri, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Bellosi con la cerimonia di consegna del premio “Il pesce di legno” in programma alle 17.30, alla Fattoria Guiccioli (in via Mandriole 286, a Mandriole).

BAGNACAVALLO

FESTA SAN MICHELE

Al Teatro Goldoni, alle 18, Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta “Granny e Lupo” uno spettacolo per i bambini, le bambine

e le loro famiglie. Info: 0545 64330.

BRISIGHELLA

LA CORELLI

Prosegue la stagione musicale de La Corelli nel foyer del Teatro Comunale Maria Pedrinia firma del direttore artistico e musicale Jacopo Rivani. A debuttare è il ciclo “Beethoven Mania”, integrale delle Sinfonie di Beethoven, alle 18 con la Prima e Seconda Sinfonia.

CERVIA

PAPEETE BEACH

Sulla spiaggia di Milano Marittima va in scena oggi la nuova edizione di un evento che porta l’atmosfera del golf in spiaggia, “Pro-am the event” e a breve party, in nuovo tour firmato Papeete, ovvero Snow tour Papeete.

OKTOBERFEST CERVIA

al Full Moon di Pinarella. Questa sera, dalle 22, sul palco di viale Tritone, gran finale con il live dei Vasconvolti, tribute-band del grande Blasco. Info: 329 1464457. Ingresso libero.

CONSELICE

CHIESA SAN PATRIZIO

Alle 20.45, l’esibizione della soprano: Maria Chiara Ardolino con Sebastiano Franz (organista).

IMOLA

CANTIERE

Il progetto Novella Guerra luogo e piattaforma di ricerche artistiche a Imola a cura di Annalisa Cattani organizza la seconda tappa dell’evento “Cantiere” un work in progress all’interno della casa in ristrutturazione riabitata da alcune opere, ma soprattutto da un gruppo in crescendo che propone arte, incontri e ricerca. I temi a cui si invitano i partecipanti, che possono portare un lavoro o semplicemente la propria presenza per creare un momento di dialogo sono: fallimento, autosabotaggio e corporazioni. Appuntamento dalle 16 in via Bergullo 15. Alle 19 comincerà il concerto dei Bubbas Brigada. Info: 335 6648415.