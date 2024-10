Eventi a Ravenna e dintorni oggi 19 ottobre 2024

BAGNACAVALLO

SALA PALAZZO VECCHIO

Alle 17, un incontro dedicato al “Ricordo di Nicolaj, il giovane partigiano sovietico sepolto a Bagnacavallo”. Interverranno Guido Carpi, Giuseppe Masetti e Mariangela Rondinelli di Wartime Friends. Info: 340 3468779.

BRISIGHELLA

SANTA BALERA

Ultima data per il tour estivo dei Santa Balera, alle 18, al Festival dei Cammini. Info: 349 4461825.

CERVIA

TEATRO CHIARI

Alle 21, il coro Chorus Fantasy con “Emozioni dal musical”, sotto la direzione di Annalisa Gardella.

LIBERAZIONE

Proseguono gli eventi per l’80° anniversario della Liberazione di Cervia. Alle 16, alla sala Rubicone apertura della mostra collettiva “Il Giorno di una nuova alba”. A seguire, alle 18, in Piazza Garibaldi, il concerto “Cervia Libera”. Dj set di Ras Coma in apertura. Intervengono ospiti con testimonianze e musicisti. A seguire alle 20 concerto della band Afreak e alle 22 dj set fino alle 23.30.

FAENZA

BOTTEGA BERTACCINI

Alle 18 inaugura la mostra “Alla riscoperta di un pittore del Novecento: Tiberio Cimatti (1922-2007). Fino al 23 novembre. Chiuso domenica e lunedì mattina.

MUSICA E SPIRITO

Alle 21, nella Chiesa del SS. Crocifisso dei Frati Cappuccini, Martina Drudi dirigerà Coro Jubilate, Coro e Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco – Ravenna. Verranno eseguite musiche di Vivaldi, Albinoni, Haendel.

RINVIO EVENTO

La manifestazione “Faenza in un bicchiere”, in programma oggi, è stata rinviata a sabato 26 ottobre.

LUGO

BIBLIOTECA TRISI

Alle 10.45 in sala Codazzi, la presentazione del libro “Il tranvai della Bassa Romagna” (Pgm, 2024) di Sergio Saggi.

RINVIO EVENTO

Lugo Vintage Festival rinviato causa maltempo al 16 e 17 novembre.

RAVENNA

MUSEO CLASSIS

Tornano le “Conversazioni al Classis”. Alle 11, “Conservare e costruire il tempo: il Gruppo mosaicisti di Ravenna” con Marco Santi direttore artistico dell’omonimo gruppo e Anna Caterino, sua collaboratrice. Attraverso la proiezione di immagini, raccontano la storia della loro impresa e dei loro progetti più importanti. Libero. Info: 0544 473717.

TEATRO ALIGHIERI

Alle 18 il jazzista Gegè Telesforo nel concerto offerto dai Notai della città dal titolo “Big Mama Legacy”. Lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione della Notar Jazz Band. Ingresso libero. Info: 331 2521101.

SANT’AGATA

BURATTINI

Alle 20, alla Sala della Comunità al Centro Sociale Ca’ di Cuntadén, in scena I Burattini di Massimiliano Venturi. Info: 389 1551656.

BRONSON

Dalle 17, a Madonna dell’Albero, il party “Punkz!” con live, dj set e talk.

IMOLA

BIM

In Biblioteca, alle 10.30, la presentazione del libro “Materne notti di luna” (Homo Scrivens, 2023) di Waldemaro Morgese. L’autore dialoga con Roberta Turricchia, bibliotecaria. Letture a cura di Paola Cardace, bibliotecaria.

TEATRO STIGNANI

Alle 17.30, “Condire, friggere, ungere. La millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza”: la cerimonia inaugurale del “Baccanale 2024” si conclude con la lectio magistralis del prof. Massimo Montanari, che introduce il tema dell’edizione 2024 della rassegna.