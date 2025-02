Eventi a Ravenna e dintorni 02 febbraio 2025

CERVIA

MUSA

Dalle 15 alle 17, il laboratorio “La salina un ambiente estremo” in collaborazione con la Cooperativa Atlantide. Info: musa@comunecervia.it.

MOSTRA

Si conclude oggi la mostra “I colori della poesia. Dodici pittori per Tolmino Baldassari” ospitata nella Biblioteca comunale Maria Goia.

FAENZA

CONCERTO AL MIC

Per i “Pomeriggi musicali al Mic”, alle 15.30, il chitarrista bosniaco Saša Dejanovi? si cimenterà in un repertorio di autori che hanno scritto esplicitamente per la chitarra.

PALAZZO MILZETTI

Dalle 13.30 alle 18.30, come ogni prima domenica del mese, torna #domenicalmuseo con ingresso gratuito in tutti i siti statali.

TEATRO MASINI

Alle 16, la Compagnia Corrado Abbati in “Cin ci là”, operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato per la regia di Corrado Abbati. Info: 0546 21306.

LUGO

TEATRO RAGAZZI

Al centro sociale Il Tondo, alle 16, “Medoro, il principe cieco” di e con Jenny Burnazzi e Andrea Carrella. €5 Info: 0545 299542.

RAVENNA

DANZA ALL’ALIGHIERI

Alle 15.30, “People” della DaCru Dance Company. Torna in scena la compagnia nata dal sodalizio fra Marisa Ragazzo e Omid Ighani e votata a esplorare le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro. Info: 0544 249244.

MUSEO NAZIONALE

“Sogni musicali: l’arte dei giovani musicisti”. Alla Sala del Refettorio, alle 17 al via gli appuntamenti musicali con gli studenti del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi con Violino/violoncello/marimba/pianoforte.

ARTIFICERIE ALMAGIÀ

Per “Le arti della marionetta”, alle 17.30, “Trame su misura vol. 1” di Renzo Boldrini. Con Renzo Boldrini e Daria Palotti.

RUSSI

TEATRO COMUNALE

Alle 16, “Tre sagome. In un giorno, in una notte, in una vita”, teatro di narrazione e disegno dal vivo a cura di Teatro all’Improvviso. Età consigliata dai 4 anni.

SANT’AGATA

FESTA PATRONA

Dalle 11, in piazza Umberto I, mercatino e stand gastronomico (alle 11.30). Musica dal vivo a cura di Mister Pad, animazione per i più piccoli con Dada Orsy, con le bolle di sapone e fuoco di Gloria Coppola. Alle 15, lo spettacolo itinerante di teatro di strada “Carosello” della compagnia Teatro Due Mondi di Faenza.

IMOLA

TEATRO STIGNANI

Alle 15.30, lo spettacolo “La madre” di Florian Zeller con Lunetta Savino. Regia di Marcello Cotugno.

FINISSAGE MOSTRA

Il Museo Diocesano in occasione del finissage della mostra “Fabrizio Spadini. Decalogo. Arte sacra e intelligenza artificiale” in programma oggi, organizza due turni speciali di visite guidate alla mostra condotti personalmente da Fabrizio Spadini: il primo alle 15.30, il secondo alle 17.30. Costo: 4 euro (gratuito per minori di 14 anni accompagnati). Non è necessaria la prenotazione. Info: 0542 25000.