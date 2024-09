Eventi a Forlì e dintorni oggi 29 settembre 2024

FORLÌ

CIRCOLO AURORA

Visita alla sede di Palazzo Albicini dalle 15.30 alle 19. Alle 16, visita guidata a cura di Simona Palo, e alle 17, presentazione di Maria Rita Zanca. Alle 17.30, premiazione del concorso fotografico “Luci ed ombre della nostra estate”, a cura di Enzo Pellegrini, presidente della giuria composta anche dalla soprano Wilma Vernocchi e dal pittore Marino Calesini. Libero.

IL MOSAICO DELLE MINORANZE IN ITALIA

Il coro polifonico della scuola “Emil Komel” di Gorizia si esibisce alle 11, all’ex chiesa di San Giacomo su invito di No.Vi.Art, in collaborazione con “Festival del Buon Vivere”. Libero.

PATRIMONIO IN CAMMINO

Per le “Giornate europee del Patrimonio 2024” si svolgono visite guidate gratuite al Museo di San Domenico (ore 18 e 21) e a Villa Saffi con Massimo Milandri (ore 16, 17 e 18). Info: 0543 712627.

PRESENTAZIONE LIBRO

Alle 17, ai Musei San Domenico, viene presentato il libro “Africa. Andata e ritorno” a cura di Medici con l’Africa Cuamm. Intervengono Anita Fabbri, Martina Cecchetti, Noemi Bazzanini, Dante Carraro, Elena Magnani, coordinati dal giornalista Rai Francesco Maltoni. Libero.

TEATRO DIEGO FABBRI

La compagnia teatrale O.G.M. (Organismi Geneticamente Musicalizzati) mette in scena alle 21 “La Magia di Broadway. Omaggio al musical”. Biglietto: € 10-12 (parte del ricavato va all’Associazione forlivese stomizzati e incontinenti). Info: 351 7590986.

FORLIMPOPOLI

DOMENICHE DELLE MARIETTE

Andrea Segrè presenta il suo romanzo “Globesity. La fame del potere” alle 15.30 a Casa Artusi. A seguire, degustazione in tema. Libero.

MELDOLA

RIONE TRANVAI BURATELLA

La festa che ricorda lo storico tranvai che univa Meldola a Forlì propone oggi dalle 8.30 “ Pompieropoli” a cura dei volontari dei Vigili del Fuoco di Forlì, il pomeriggio, mercatino del riuso per i bambini e spettacolo di I Diavoli delle fruste, e dalle 19 alle 22 karaoke con Mirko The Voice in piazza Saffi. Libero.

PREDAPPIO

PREDAPPIO VIVE L’ESTATE

In piazza Garibaldi, si svolge il mercatino del riuso “Il baule della nonna” (dalle 10). Info: 342 1026597. A San Cassiano, il Comitato per gli anziani di Predappio dalle 12.45, con il pranzo al Palascout, dà vita alla “Festa dei nonni e non”.

TEATRO COMUNALE

Oggi a Predappio (ore 21) e sabato 5 ottobre (ore 21) al teatro Mentore di Santa Sofia, la compagnia teatrale Anime specchianti mette in scena “Partita aperta”, spettacolo sul dramma della ludopatia. Libero.

RIDRACOLI

FESTA DEL BIRRACCHIO 2.0

Torna in vita una festa antica dedicata all’allevamento del bestiame: l’associazione Tour de’ Bosc conduce alla scoperta del territorio con ritrovo alle 10 a Idro Ecomuseo, info: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net. Dalle 12, possibilità di pranzo a cura dell’Agriturismo il Molino e della cooperativa Fare del Bene. Nel pomeriggio, musica con la Banda Roveroni di Santa Sofia e alle 16.30 presentazione del libro “Storia dell’alluvione del 1939 in Romagna” di Giacomo Mariani d’Altri. Modera l’incontro Oscar Bandini. Libero.