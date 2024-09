Eventi a Forlì e dintorni oggi 28 settembre 2024

FORLÌ

ARCHIVIO DI STATO

In via dei Gerolimini 6 (ore 10.30), si parla di “Patrimonio sott’acqua. Alluvioni in Romagna tra Ottocento e Novecento”, con l’esposizione di documentazione archivistica dell’istituto. Libero. Info: 0543 31217.

CENTRO CULTURALE L’ORTICA

“In t’la ca ad Tamer” (via Arbano 1/C- Rotta), la “Merenda d’artista” dell’Ortica invita a parlare del fascino dei luoghi Daniela Cortesi, Isa Melli, Loretta Olivucci. Ospite, Anabela Ferreira (ore 16.30). Alle 18 circa, merenda per i presenti. Info: 333 7167331.

FORLÌ AI RAGGI X

Con partenza alle 10 da piazza Guido da Montefeltro, Daniela Goldoni, Clara Longhi e Gabriele Zelli conducono una passeggiata in centro alla scoperta dei medici forlivesi del passato. Libero. Info: 349 3737026.

HO TEMPO PER TE

Di giovani e volontariato discutono all’ex chiesa San Giacomo, alle 18.30, il vescovo di Forlì, monsignor Livio Corazza, don Marco Pagniello (direttore Caritas italiana), Angelica Sansavini (assessore welfare di comunità, diritti civili e umani e politiche per la casa), il direttore della Caritas Forlì-Bertinoro Filippo Monari. Libero.

PATRIMONIO IN CAMMINO

Per le “Giornate europee del Patrimonio 2024” oggi e domani si svolgono visite guidate gratuite al Museo di San Domenico (ore 18 e 21). Info: 0543 712627.

VIAGGI E MIRAGGI

Alle15, all’ex chiesa di San Giacomo, di “Viaggi e miraggi. Immigrazione: proteggere, accogliere, integrare, promuovere” discutono Diego Motta, Maurizio Ambrosini, Leonardo Mammana. Intermezzi musicali di Moussa Klenou, Anastasia Batih e Yullya Entrushyk.

Libero.

BERTINORO

LA RIMBOMBA

Alle 21.45 salgono sul palco di via Mainardi 14 Roberto Bartoli e Lorenzo Tosarelli. Dalle 20, possibilità di cena. Info: 333 1296915.

CIVITELLA DI ROMAGNA

FESTA DEL PATRONO

Nel centro storico, i Santa Balera insieme ai Ranaway propongono il concerto “Liscio vs rock” (ore 20.30). Alle 16.30, apertura stand. Info: 349 4461825.

FORLIMPOPOLI

MAF

Si conclude “Magia al Museo”, minicorso per giovani maghi, con “Intrugli e pozioni” (ore 16.30). Attività per bambini e ragazzi fra i 5 e gli 11 anni. Info: www.maforlimpopoli.it. Costo: € 5.

PRESENTAZIONE LIBRO

La casa editrice Wordbridge di Giacomo Falconi presenta la traduzione di Nazzareno Trovanelli del poemetto di Lord George Byron “Parisina”, sesto volume della collana “Nostos”: alle 17.30, alla galleria A casa di Paola. Libero.

MELDOLA

RIONE TRANVAI BURATELLA

Oggi e domani si ricorda lo storico tranvai che univa Meldola a Forlì: dopo i giochi del pomeriggio, alle 21 piazza Saffi ospita il concerto del gruppo cesenate Zebra e Pois. Libero.

ROCCA DELLE CAMINATE

DENTRO UNA STORIA MILLENARIA... FINO AL TRAMONTO

Chiara Macherozzi invita alla visita del parco e della rocca, il 29 settembre (ore 16.15): ritrovo alla biglietteria della Rocca, cancello lato Forlì. Tariffa: € 5 (ingresso) + € 15-8 (guida). Info: 349 8087330.

SANTA SOFIA

ECCIDIO DELLE SORELLE

A Collina di Pondo, alle 11, viene ricordato l’eccidio di 14 civili tra il 27 e il 29 settembre 1944. Con ritrovo alle 8.45 alla chiesa di Collina di Pondo Tour De Bosc conduce alla scoperta del territorio. Info: 347 5074386 348 1364102. Al termine, piccolo ristoro. Libero.

ROMAGNA E TOSCANA

La Sala del Consiglio comunale accoglie il convegno “Romagna e Toscana: Firenze, Montecatini, Val di Cecina, Santa Sofia e Mortano. Storie di percorsi e incontri” (ore 11 e 16). Intervengono, fra gli altri, Zefiro Ciuffoletti, Gian Luca Corradi e Niccolò Mortani, Silvia Trovato, Roberto Castiglia, Luca Fontana Elliot. Libero.