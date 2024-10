Eventi a Forlì e dintorni oggi 12 ottobre 2024

BERTINORO

LA RIMBOMBA

In via Mainardi 14, alle 21.45, l’acoustic duo Eloisa Atti e Marco Bovi presenta “Lost Mona Lisa”. Possibilità di cena dalle 20: 333 1296915.

CIVITELLA DI ROMAGNA

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Appuntamento gastronomico con le cucine dal mondo al giardino del Santuario della Suasia (dalle 17.30). Alle 19.30, cena con piatti etnici e musica live. Offerta libera.

CUSERCOLI E GIAGGIOLO

GIORNATE FAI

Apertura della chiesa e del castello di Cusercoli e del castello di Giaggiolo. Sabato e domenica:10-13 e 14.30-18. Info: 0543 29116 329 3611039.

FORLÌ

CRISALIDE

Il festival di Masque Teatro prevede al teatro Felix Guattari (via Orto del Fuoco, 3), “Venere e Adone” di Roberto Latini (ore 21), alle 22.30 “Voodoo” di Masque. Alle 19, incontro “Deleuze. Filosofia di una vita” con Paolo Vignola, Filippo Domenicali e Rocco Ronchi (libero). Due spettacoli: € 10. Info: 393 9707741.

GIORNATE FAI

Sono visitabili la chiesa e il convento di Santa Maria del Fiore, il Duomo (sabato e domenica, ore 14.30-18), e a Fornò il santuario di Santa Maria delle Grazie: sabato e domenica, ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30. Info: 0543 29116 329 3611039.

INAUGURAZIONE MOSTRA

“Venezia ed io. Storia di un amore per la città dal ‘cuore fiammeggiante di fortezza e splendore’”, mostra fotografica di Chiara Fabbri a cura di Andrea Savorelli, viene inaugurata alle 17 all’Oratorio di San Sebastiano dove resta fino al 17 ottobre. Libero. Info: 339 8192154.

INAUGURAZIONE MOSTRA

“Conoscere la storia per evitare la guerra”, mostra dei fumetti di Mirna Milandri ispirati agli eccidi di Pievequinta, Branzolino e San Tomè viene inaugurata alle 15 a Palazzo Morattini, in via Armellino 33. Alle 16, presentazione del libro “Oltre il mio nome. Storie e memorie di quell’estate” di Nadia Bagnoli. Con l’autrice, Gianfranco Argnani e Gabriele Zelli, Francesco Nardi recita la poesia “Via del Cippo” di Mario Vespignani. Libero.

SEDICICORTO

Oltre alle proiezioni consuete, alla Fabbrica delle Candele prosegue fino al 13, “Lapix” per la promozione dell’animazione e del videogaming, mentre alla Sala San Luigi (ore 21.15) si svolge “Slam Poetry” con i Voce Versa e Simone Savogin, e la musica di Mobius.

SULLE TRACCE DI CATERINA SFORZA

Con ritrovo e partenza alle 10 dall’abbazia di San Mercuriale, Laura Giunchi, autrice del libro “Sono Caterina, Contessa di Forlì”, e Gabriele Zelli conducono una passeggiata nel centro storico. Libero. Info: 340 6669454.

X RAY PUB

Nel locale di via Bertini 98 1/B, stasera ci sono i Fuori Servizio (ore 21.30). Info: 335 6699605.

FORLIMPOPOLI

CASA ARTUSI

Casa Artusi apre le porte per la 3° edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” a cura dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Libero.

INAUGURAZIONE MOSTRA

“La Habama como una Chevrolet”, mostra fotografica di Graziano Bartolini apre i battenti alle 16.30 alla galleria A Casa di Paola (via Andrea Costa, 22). Alle 17.30, nella chiesa dei Servi, viene presentato il libro “Cuba, l’isola imperfetta” dello stesso Bartolini, in dialogo con l’antropologa Maria Chiara Gamberini. Libero.

SPINADELLO

Si svolge alle 17.30 “Altrove”, ideato e curato da Enrico Gentili, rinviato il 21 settembre causa maltempo. Alle 15.30, visita guidata nel parco e nell’edificio di Spinadello, su prenotazione: 328 9582919. Al termine, rinfresco con piatto unico veg organizzato da Equamente (€ 6+bevande a scelta). Info: www.theatro.it.