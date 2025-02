Eventi a Forlì e dintorni 01 febbraio 2025

BERTINORO

LA RIMBOMBA

Al circolo culturale di via Mainardi 14, alle 21.45 è in concerto il Ciuma Trio: Stefano Ciuma Delvecchio, Gioele Sindona e Stefano Bertozzi. Possibilità di cena dalle 20: 333 1296915.

DOVADOLA

CORTE SAN RUFFILLO

Nella piscina riscaldata dell’agriresort Melissa Ceroni alle 18 invita a una performance con campane tibetane, alle 20 apericena (55 euro). Info: 334 1168351.

FORLÌ

FIDAPA

Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre del Museo San Domenico, presenta in anteprima “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie”, lunedì 3 febbraio, alle 18.30, al Circolo Aurora. Libero.

INAUGURAZIONE MOSTRA

Alla galleria Manoni di corso Garibaldi 55/a, alle 16.30 viene inaugura la mostra “Teneteci un posto” di Maika Perugini e Mirko Monti, in arte Maunz. Apertura fino al’8 febbraio. Libero.

MADONNA DEL FUOCO

L’associazione Forlì/Faenza apre la chiesina del Miracolo in via Leone Cobelli da oggi alle 11.15 (sabato, domenica e lunedì, ore 9-12.30 e 15-18.30; martedì: ore 8.30-18.30), e invita all’oratorio San Sebastiano per una mostra di opere e vetrate inedite di Galileo e Tito Chini. Libero.

TEATRO DIEGO FABBRI

Alle 15, torna il “Tedx Forlì” con nove brevi talk ispirati alla figura di Icaro. Intervengono Barbara Schiavulli, Fabrizio Ponti, Sara Turetta, Mireya Cannata e Carlo Imparato, Enzo Passaro, Francesca Gino e Alberto Cairo. Info: info@tedxforli.com 0543 807751.

TEATRO TESTORI

Compagnia dell’Anello presenta il progetto teatrale “Donne e bambini. Storie dalla Seconda Guerra Mondiale”, alle 21. Biglietto: € 10. Info: 335 5300982.

FORLIMPOPOLI

TEATRO VERDI

Alle 16 si alza il sipario per “Il primo bambino su Marte” della compagnia Pantarei. Biglietto: € 6. Info: 339 7097952 347 9458012.

MODIGLIANA

TEATRO DEI SOZOFILI

“Una fameja quasi nurmela” tre atti brillanti di Stefano Palmucci, interpretati dalla compagnia Filodrammatica Ortodonico di Imola, è in scena alle 20.30. Biglietto: € 7. Info: 348 1544901.

PREDAPPIO

TEATRO COMUNALE

Si alza il sipario alle 21 su “L’andeva mej quand l’andeva pez”, della Compagnì dla parochia di Carpena, tre farse di Stefano Palmucci. Biglietto: € 8. Info: 339 7097952 347 9458012.