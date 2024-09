Eventi a Cesena e dintorni oggi 29 settembre 2024

CESENA

BALLI POPOLARI

Alle 16.30, piazza della Libertà, Auser cesena invita al corso “Balli Popolari Italiani e Internazionali” e a danzare insieme sulle note del gruppo Sbanda ballet. In programma brani popolari della tradizione europea francesi, irlandesi, bretoni, iberici, balcanici, americani, senza dimenticare musiche e balli romagnoli ed emiliani. Gratuito. Info: 347 0178774.

CANTIERE VALDOCA ULTIMO

Ultima giornata per “Cantiere Valdoca” manifestazione culturale biennale di “Ciò che ci rende umani” del Teatro Valdoca. Alle 18 in pinacoteca, è ospite il filologo Corrado Bologna per la conferenza “Ciò che è nella voce” dove parla di voce come di «luogo in cui comincia a vibrare l’intelligenza dell’universo, forza primordiale dell’inconscio umano”. Interviene Mariangela Gualtieri. Dalle 10 alle 13.30, cortile delle Palme Valdoca, la fotografa Carlotta Valente conduce un laboratorio di “Cianotipia”, tecnica antica dal tipico colore blu di Prussia. L’ingresso all’incontro è libero, anche in live streaming su pagina Fb di Teatro Valdoca e Biblioteca Malatestiana. Laboratorio, 30 euro, da prenotare. Info: 334 6945465.

VISITE GUIDATE PER LE GIORNATE

Per la Giornata del Patrimonio europeo visite gratuite in Biblioteca Malatestiana antica dalle 10 alle 19 e laboratorio per bambini e famiglie alle 15.30 (info: 0547 610892). Alla Rocca Malatestiana visite alle 11, 12, 15, 16, 17 e 21 (1 euro). Alle 20.30 cena e poi visita notturna, euro 25 (info: 366 8274626). Gallerie comunali aperte al Ridotto, Pescheria dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

MERCATISSIMO

Dalle 8.30 alle 18.30 ultimo giorno di “Mercatissimo dell’usato” iniziativa della parrocchia di Sant’Egidio. Sedici le aree tematiche di vendita, dall’abbigliamento alla biancheria, dai cappelli e borse a bigiotteria, argenteria, vasellami, scarpe, bici, cyclette, libri...

FLAMENCO E PAELLA

Alle 18, Villa Silvia Carducci a Lizzano, visita guidata nel Giardino parlante, cena con paella e spettacolo di flamenco. Euro 37. Info: 0547 323425.

BAGNO DI ROMAGNA

FESTIVAL

A San Piero in Bagno, la festa paesana si apre alle 15 con la banda, e dalle 16 alle 18 con l’itinerante Retro Marching, segue spettacolo di Moko il Klaun dalle 18.30 alle 19.30. Proposta musicale anche nei bar e nei ristoranti quella gastronomica.

GATTEO

PALIO E FUOCHI

Domenica clou per la lunga kermesse del Palio dei Barrocci di Sant’Angelo, in piazzale Dossetti. Alle 17 intrattiene Lucilla, alle18.30 apre lo stand gastronomico, alle 21.30 va in scena il Palio dei Barrocci, gara a staffetta fra i rioni di Sant’Angelo. Sfilata di figuranti in abiti d’epoca, musici e trampolieri; alle 23 fuochi d’artificio. Gratuito.

SARSINA

VISITA AL MUSEO

Alle 10.30 museo Archeologico di via IV Novembre, visita guidata itinerante “La Sarsina dei Vescovi”, curata dal personale del Museo, per le Giornate Europee del Patrimonio. Info: 0547 94641.

SAVIGNANO

AI CORTO

Alle 18, sala Allende, presentazione al pubblico del docu film “Holy Bibbia” sull’intelligenza artificiale e gli effetti, che vede impegnati anche attori savignanesi. Diretto dai filmmakers Claudio D’Attis e Roberto Basile si avvale del patrocinio del Comune in collaborazione con la famiglia Nappo. Segue dibattito.

SI FEST ULTIMO GIORNO

Per chi volesse vedere o rivedere le mostre di “Atlas, Si fest numero 33 diretto da Alex Majoli, è l’ultima occasione. Le mostre restano aperte dalle 10 alle 20. Euro 15-12-8-5.

SORRIVOLI

CASA DELL’UPUPA APRE

Dalle 16.30 alle 19.330, in piazza Roverella, ai piedi del castello, apre alle viite la Casa studio bottega d’arte di Ilario Fioravanti da lui chiamata dell’Upupa, piena di collezioni delle sue tipiche terrecotte policrome. Gratuita. Info: 334 3651256.