Eventi a Cesena e dintorni oggi 28 settembre 2024

CESENA

VISITA AL CIMITERO

Alle 10 il professore Franco Spazzoli conduce una vista al cimitero cittadino monumentale e alle tombe storico artistiche. Gratuita.

VISITE GUIDATE PER LE GIORNATE

Oggi visite gratuite in Biblioteca Malatestiana antica dalle 19 alle 24 (ogni ora) con prenotazione (0547 610892); visite alla Casa Museo Renato Serra dalle 20 alle 23. Alle 20.45 e 21.45 letture di Lorenzo Pieri e musiche del quartetto di sax del Maderna Lettimi. Itinerario fra “Miti e leggende” al Museo dell’Ecologia alle 20.30, 21.15, 22 (0547 356445), ingresso libero dalle 20 alle 23. Alla Rocca Malatestiana le visite sono alle 15,16 e 17 (1 euro). Alle 19 visita al tramonto con apericena euro 15 (info: 366 8274626). Sulla collina di Lizzano apre Villa Silvia e il giardino parlante dalle 20.30 alle 22.30 (0547 323425). Gallerie comunali aperte al Ridotto, Pescheria dalle 16.30 alle 23.

GRAPHIC NOVEL RESISTENTE

Alle 17, all’Anpi di via Roverella 26, Filippo Guidi presenta la graphic novel “Bellenghi Neri 10.7.1944”, fumetto edito dal comune di Faenza. Racconta la vita di Vittorio Bellenghi e Bruno Neri, antifascisti faentini, e la costituzione del Battaglione Ravenna. Ingresso libero. Info: 3331475919.

LINEE CONVERGENTI INAUGURA

Alle 18, chiesa di Santa Cristina, l’artista ravennate Giovanni Ciucci inaugura la sua mostra “Linee convergenti”, con sette opere autoportanti inedite, tutte chiamate Linee convergenti, realizzate a stampa Uv su Dibond. Esecuzione dal vivo del brano Traiettorie composto dallo stesso Ciucci per oboe, viola e sonorità elettroniche. Promuove Il Vicolo. Ingresso libero.

CANTIERE VALDOCA

Alle 18, in Pinacoteca, la poeta Ida Travi incontra la linguista e interprete Lis Eugenia Giancaspro, affrontano il linguaggio a partire dalla gestualità e della voce, introdotte da Mariangela Gualtieri. Nella sede del Teatro Valdoca in via Aldini dalle 10 alle 13 e 14.30-17.30, si svolge un laboratorio per imparare a costruire un quaderno in tutte le sue fasi. Conducono Francesca Genti e Manuela Dago di editrice di poesia Sartoria Utopia. Ingresso libero, laboratorio euro 30. Incontri anche in diretta streaming. Info: 334 6945465.

CESENATICO

FESTA DELLO SPORT

Dalle 14.30, centro storico di via Pisacane, con esibizioni e coinvolgimento di 27 associazioni sportive. Grande gioco “Caccia allo sport”; dj set in piazza Ciceruacchio.

GATTEO

MALGIOGLIO AI BARROCCI

Alle 21.30, piazzale Dossetti a Sant’Angelo, per la kermesse dei Barrocci musica e spettacolo con Cristiano Malgioglio e Pop Deluxe in concerto. Stand gastronomici dalle 19.

LONGIANO

ERICA MOU RITORNA

Il nuovo tour di Erica Mou riporta la cantautrice al Petrella (due anni fa fu protagonista con Concita De Gregorio), venerdì 29 novembre, nel frattempo è appena uscito il suo nuovo brano “Madre” da lei stessa prodotto. Info: 0547 665850.

SAN MAURO PASCOLI

PORTOGALLO ULTIMO

Alle 16.30, Villa Torlonia, ultima visita guidata alla mostra “Portogallo.1989” di Marco Pesaresi, oggi è anche l’ultimo giorno per poter visitare questa bella mostra rappresentativa del valente fotografo prematuramente scomparso. Orari: 9.30-12.30 e 16-18.30. Gratuita. Info: 0541 936070.

SARSINA

PATRIMONIO DA SCOPRIRE

Alle 16, museo Archeologico di via IV Novembre, si scopre “La città romana, spazi e forme dell’urbanistica sarsinate”, visita guidata itinerante per le Giornate Europee del Patrimonio. Info: 0547 94641.

SAVIGNANO

MOSTRE SI FEST

Dalle 10 alle 20 si possono visitare la quindicina circa di mostre del Si fest dal titolo “Atlas”. Dalle 15 alle 20 sono aperte quelle dell’istituto Giulio Cesare. Euro 15-12-8-5.