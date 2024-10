Eventi a Cesena e dintorni oggi 12 ottobre 2024

CESENA

SANTI E MARTIRIO ALL’OFFICINA

Alle 10.30, Officina dell’Arte di Angelo Fusconi a Case Frini, è ospite Walter Pazzaia, accademico di Storia dell’arte. Sua la relazione “Una lettura contemporanea della santità e del martirio” in cui rilegge criticamente le figure dei santi così come sono state tramandate dalla tradizione cristiana in chiave agiografica. Presenta pure una esposizione di 12+1 grandi opere dal titolo “Santi”. Ingresso libero. Info: 338 8501051.

CONVEGNO STUDI ROMAGNOLI

Dalle 9.30, la Biblioteca Malatestiana ospita, fino alle 15.30, la 75° edizione del Convegno di Studi romagnoli promosso dalla Società di Studi Romagnoli presieduta da Alessia Morigi. Dieci le relazioni in programma su argomenti che rientrano tra linee di intervento del Comune, su temi di archeologia (nuovi ritrovamenti, gli scavi sul Garampo e all’Osservanza), su nuova Pinacoteca cittadina, su esiti di ricerche archivistiche e problematiche geografiche connesse al fiume Savio. Ingresso libero.

BONCI E CASTELLO PER FAI

Dalle 10 alle 16 per le Giornate del Fai, visite guidate al teatro Bonci con gli Apprendisti ciceroni del liceo Monti. A Monteleone di Roncofreddo visite guidate al castello da piazza Byron dalle 9 alle 17.30.

VILLA SILVIA APRE

Dalle 16 alle 19, per le Dimore storiche, Villa Silvia Carducci apre alle visite dell’edificio storico e del museo Musicalia dedicato all’organetto e alla musica meccanica. Info: 0547 323425.

WORKSHOP TEATRO FISICO

Dalle 10.30 alle 18, ex Bottega, Daniela Marcozzi conduce il laboratorio di teatro “The urge of being”. Sono due giorni intensi di training e di processo di ricerca di gruppo, con esercizi e approcci di teatro fisico, training vocale, ricerca del movimento, tecniche di embodiment, composizione e drammaturgia. Info: 339 8084440.

VISITE AL CAI

Dalle 14 alle 18 in via Cesenatico 5736 ai Maceri di Macerone, visite aperte alla sezione Cai con relativa biblioteca e proiezioni dedicate alle attività, con merenda finale.

CONFERENZA E DEMOCRAZIE

Alle 16.30, Palazzo del Ridotto, Lorenzo Pregliasco parla di “Elezioni Usa, l’America al bivio. Trump contro Harris, gli scenari”. Esperto di comunicazione politica e opinione pubblica, Pregliasco insegna all’Università di Bologna ed è Founding Partner di Quorum e Youtrend e membro della European Society for Opinion and Marketing Research. È opinionista anche su Sky Tg24, Rai e La7. Per il ciclo “Democrazie in bilico. Tra autocrazia e democratura”.

CESENATICO

ARCHIVIO E MUSICA

Per “Carte in dimora” dalle 15 alle 19 visite aperte nella Casa studio del poeta Marino Moretti e all’imponente archivio. L’epistolario raccoglie in 60 faldoni di scambi epistolari intercorsi dal 1902 al 1979, dove appaiono nomi autorevoli e meno noti della cultura letteraria e artistica del Novecento. Vi sono carte autografe, manoscritti di opere di Moretti, 25 stesure di romanzi, più di mille fra novelle e racconti e molto altro. Info: 0547 79279.

MISCELLANEA BEAT

Alle 22, al Noi music lounge club, fa ritorno “Miscellanea beat” duo pop nato nel 2011dall’incontro tra il violoncellista Gionata Costa (co fondatore dei Quintorigo) e il chitarrista e cantante Massimo Marches (a fianco di molti artisti della scena musicale romagnola). Versatilità e ricerca timbrica, utilizzo di effetti ed elettronica, restituiscono un sound personale per una performance live di grande impatto sonoro. Euro 21. Info: 328 7723203.

GAMBETTOLA

BOSCO URBANO

Alle 9.45 l’associazione La Verbena organizza una camminata nel bosco urbano E’ Bosch (via Pascucci 18) per imparare a riconoscere le erbe spontanee, individuando quelle utili a realizzare ricette e piatti, con degustazione. Alle 10 Oscar Dominguez e Mattia Vernocchi raccontano le proprie installazioni di land art insieme con Serena Zavalloni (euro 5). Alle 17, Stazione degli Artisti, per Bosco Urbano, “A tu per tu con la fotografia” invita alla mostra di Giulia Marchi “Da Warburg a Sander, da Sander a Somoroff, da Somoroff a Vito Acconci”. Ingresso libero.

MONTIANO

CAMMINATA E MUSICA

Trekking per tutti i gusti, alle 10, 10.30, 15.30 e 16.30; stand gastronomico alle 19, e dalle 20.30 spettacolo di musica italiana anni Ottanta con i Vividi. Euro 10 (iscrizione al trekking). Info: 328 5410633.