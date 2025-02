Eventi a Cesena e dintorni oggi 01 febbraio 2025

CESENA

MOSTRA AL PORTA TROVA

Alle 10.30, caffè di Porta Trova, l’associazione di artisti di Cesena e dintorni promuove una doppia personale, quella di Alessandro Gagliardo e della ravennate Silvia Teresi. Quest’ultima cresciuta nel mondo artistico, esperta di più tecniche, cerca di esaltare profondità ai suoi lavori per «ridare valore all’unicità della creazione». Gagliardo, affascinato da sempre da colori, forme, natura, attraverso una spiccata manualità, è arrivato alla materia nell’arte. Ore 7.30-18, chiusa di domenica. Fino al 14 marzo.

VISITA IN PINACOTECA

Alle 16 e alle 17.30, gli studenti del liceo classico Monti guidano una visita nella Pinacoteca comunale; incentrata sul Cinquecento, il percorso si sofferma in particolare, sul “ Ritratto del vescovo Filasio Roverella’ del maestro dei Baldraccani, realizzato tra il XV e il XVI secolo. Gratuita su prenotazione. Info: 0547 610892.

LA PIADINA

Alle 17, sala Lignea Malatestiana, presentazione del libro “La piadina della nonna” (Il Ponte vecchio editore) scritto da Fabiola Crudeli, fondatrice nel 1989 del gruppo teatrale Fuori Scena. Intervengono con l’autrice Elena Baredi, assessora alla Pubblica istruzione, Alessandra Placucci illustratrice del libro, Kim Clark, traduttrice del testo in inglese. Ingresso libero.

MOSTRE PROROGATE

Per Alfabeti & Memorie del Il Vicolo, alla chiesa di San Cristina continuano fino al 9 febbraio la mostra di Rosetta Berardi nella navata centrale, e del giapponese Maeda Kamari nella cripta. Nella chiesa di San Zenone prosegue l’originale mostra “Arazzi di luce” di Gianluca Bosi. Ore 16-19. Ingresso libero. Info: 0547 21386.

HAPPENING CON CURTONI E LUCENTI

Alle 20.30, teatro Bonci, concerto danzato “Happening fisico per violoncello solo” produzione Ert. Sul palco il noto violoncellista Lamberto Curtoni esegue sue composizioni con due anteprime, una di un pezzo di Mauro Montalbetti. La danzatrice e coreografa Michela Lucenti, insieme agli esperti performer Paolo Rosini e Antonio Carta, danzano improvvisando all’impronta, in tempo reale, in dialogo fra musica e danza. Euro 17-8. Info: 0547 355959.

LA SALUTE DI SERGIO CASABIANCA

Alle 21, al Victor di San Vittore, il riminese Sergio Casabianca show man e canta-attore, presenta lo spettacolo “Basta la salute 2, il ritorno”, accompagnato da Francesco Montesi a pianoforte e voce e dalle vignette ironiche di Valentino Menghi. Euro 15. Info: 335 1207464.

COMMEDIA DIALETTALE

Alle 21, al Bogart di Sant’Egidio, la compagnia “La Speranza” di Castelvecchio di Savignano, presenta la nuova commedia del gruppo “La moi de s-ciuparoin“ comico dialettale scritto e diretto da Giampaolo Gobbi. Euro 8. Info: 331 4294125.

QUEER SHOW AL PARALLELO

Alle 21, Magazzino Parallelo, va in scena lo spettacolo “Fraciche d’asporto, queer comedy show” ideato da Frad, Simonetta Musitano e Le Recensioninonrichieste. Una sorta di stand up al contrario. A seguire after show con la Reina del Fomento djset. Euro 5, più tessera. Info: 351 9581663.

CESENATICO

MUSICA ODISSI E CENA INDIANA

Dalle 20, al Noi music lounge club, cena indiana vegetariana in collaborazione con @lindiaacasamia. Segue musica e tradizionale con Shilpa Bertuletti danzatrice di danza odissi, Maurizio Murdocca percussionista, suonatore di tabla indiane, Nicolò Melocchi flautista di bansuri e interprete di musiche tradizionali. Euro35. Info: 328 7723203.

LONGIANO

I FIORI DI AGNUSDEI

Alle 21, teatro Petrella, per Opale (progetto di valorizzazione di musicisti e disegnatori dell’Emilia-Romagna), anteprima del concerto e prima presentazione del nuovo disco “Flowers are blooming in Antarctica”. Il progetto unisce il live electronic della bolognese Laura Agnusdei, saxofonista e musicista di elettronica, che si esibisce in trio con tromba e percussioni, al live painting dell’illustratore riminese Daniele Castellano. Euro 15-10. Info: 0547 666008.