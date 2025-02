Eventi a Cesena e dintorni 02 febbraio 2025

CESENA

GIAN BURRASCA AL BONCI

Alle 16, teatro Bonci, l’orchestra La Corelli di Jacopo Rivani presenta lo spettacolo di teatro musicale “Gian Burrasca”. È tratto liberamente da “Il giornalino di Gian Burrasca” (1907) del giornalista e scrittore toscano Luigi Bertelli, noto come Vamba, con le musiche di Nino Rota scritte per lo sceneggiato televisivo di Lina Wertmuller (1964) con Rita Pavone, qui curate da Damiano Drei. Il turbolento Giannino Stoppani è interpretato da Camilla Berardi che è pure regista, affiancata dall’attore Marco Saccomandi. La rappresentazione è sovratitolata per i non udenti in collaborazione con associazione Fiadda Emilia-Romagna. Euro 8-5- Info: 0547 355959.

PLATONE CONFERENZA

Alle 16, palazzo del Ridotto, sala Sozzi, per “Platone per tutti” conferenza di Riccardo Caporali dell’università di Bologna a partire dal dialogo “La Repubblica”, emblematico del modo di procedere del filosofo, che avvia una riflessione a partire dal movente etico politico della crisi della polis, della città di Atene tra il V e il IV secolo a.C. Di lì allarga poi il pensiero ad altre dimensioni del filosofare, che ancora ci interrogano. Ingresso libero.

CORPO UMANO PER RAGAZZI

Alle 16, museo Ecologia, evento per famiglie dal titolo “Siamo fatti così”. Il doctor Roby torna al museo in una girandola di giochi ed esperienze con modellini sul corpo umano, testando il grado di adattamento agli habitat e alle condizioni climatiche. Euro 8. Con prenotazione. Info: 0547 356445.

POESIA CON MONICA GUERRA

Alle 17, Biblioteca Malatestiana, sala Lignea l’associazione Poesis invita la poeta di Faenza Monica Guerra pronta a fare ascoltare le sue poesie in dialogo con Stefano Simoncelli. Versi evocativi quelli della romagnola, pure minimalisti. Monica ha pubblicato con Il Vicolo Cesena, i suoi testi sono stati tradotti in inglese, spagnolo, russo, ucraino e romeno, inseriti in antologie e pubblicazioni monografiche. La poeta cura laboratori di poesia e di traduzione, letture e presentazioni. Ingresso libero.

CESENATICO

CIRCO A TEATRO

Alle 16, teatro Comunale, spettacolo di circo contemporaneo “Sonata per tubi” della compagnia Nando e Maila. I protagonisti trasformano in scena oggetti e attrezzi di circo, in strumenti musicali per suonare con il pubblico. Il progetto di Ater fondazione fa parte di “Sciroppo di teatro” per un welfare culturale. I pediatri distribuiscono voucher ai pazienti per ingressi a prezzo ridotto. Eu 6-5. Info: 0547 79274.

MERCATO SARACENO

CINEMA E COLAZIONE

Alle 9, palazzo Dolcini, nel bar all’interno colazione con paste fresche. Alle 10 proiezione del film in prima visione “Dieci giorni con I suoi”, commedia con Fabio De Luigi. Euro 10.

SOGLIANO

L’ASSAGGIATRICE DI HITLER

Alle 17, teatro Turroni, per “prova d’attore” va in scena l’interessante spettacolo “L’assaggiatrice di Hitler” con le attrici Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, dirette da Sandro Mabellini. L’adattamento è tratto dal romanzo “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, Premio Campiello 2018.Le attrici interpretano Rosa Sauer una delle 10 assaggiatrici di Hitler costrette a mangiare tre pasti al giorno prima di lui. Euro 18-15. Info: 370 3685093.