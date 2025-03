Eugenio in Via di Gioia: a Cesena un’esperienza audio immersiva per l’album “L’amore è tutto”

Gli Eugenio in Via Di Gioia per il lancio del nuovo album “L’amore è tutto” (in uscita il 21 marzo) daranno vita a un’esperienza coinvolgente e inedita in luoghi selezionati in Italia e in alcune città straniere grazie ad agami la piattaforma cloud per il suono immersivo, in coproduzione con Mezzo Forte, un creative tech studio che realizza esperienze sonore immersive, dai contenuti all’infrastruttura tecnologica, per portare ad ogni progetto artistico e culturale una nuova dimensione attraverso il suono.

L’esperienza è concepita per luoghi specifici: oggi, martedì 18 marzo tra le ore 17 – 21 i fan potranno ascoltare in anteprima i nuovi brani tramite un’applicazione web, semplicemente avvicinandosi al punto di interesse in ognuna delle città scelte. A Milano gli Eugeni si presenteranno alla fermata della metropolitana GIOIA (brandizzata ad hoc per l’occasione) e condivideranno il momento insieme ai loro fan e tutti i presenti. Questo il link: https://agami.eugenioinviadigioia.it/redeem-experience-anonymous?code=EIVDG&expName=L%27amore%20è%20tutto%20-%20Anteprima

Questi i luoghi: Milano – Metro Gioia

Roma - Piazza Bologna

Torino - Piazza Carignano

Napoli - Piazza Bellini

Bologna - Piazza Maggiore

Palermo - Piazza San Domenico

Olbia - Piazza Elena di Gallura

Cesena - Giardino Pubblico

Ancona - Piazza del Plebiscito

Perugia - Piazza IV Novembre

Acri - Villa Comunale

Taranto - Piazza Duomo

Firenze - Piazza della Passera

Cagliari - Bastione di Saint Remy

Bari - Piazza Umberto I

Padova, Piazza delle Erbe

Genova, Belvedere dei Dogi

Trento - Piazza del Duomo

Parigi, Place du Calvaire

Tokyo - Tokyo Towee

Berlino - Porta di Brandeburgo

Brisbane - South Bank Parklands

Chicago - Botanic Garden