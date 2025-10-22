Esce venerdì il nuovo disco di Tiziano Ferro aspettando il tour che farà tappa anche a Bologna

Sono passati 3 anni dall’ultimo disco di Tiziano Ferro: venerdì 24 ottobre sarà possibile ascoltare il suo nuovo album di inediti “Sono un grande”, il primo su etichetta Sugar Music. Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. L’uscita del disco è accompagnata dal nuovo singolo “Fingo&Spingo”, disponibile da venerdì per la rotazione radiofonica.

«Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito”, racconta il cantautore di Latina pensando anche al brano che chiude il disco “Meritiamo di più».

Cresce nel frattempo l’attesa anche per il ritorno live. I biglietti per il tour “Stadi26” sono già disponibili su www.livenation.it/tizianoferro e a 8 mesi di distanza sono già stati venduti oltre 300.000 mila tagliandi oltre ad aver raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà Tiziano Ferro esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo