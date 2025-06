Esce “Emera”, nuovo singolo del cantautore Cristian Albani VIDEO

Da sabato 7 giugno 2025 sarà disponibile sul canale YouTube di Cristian Albani il video di “Emera”, quarto brano di “Odds & Friends”, la nuova Live Session bilingue di inediti del cantautore di Cesenatico. Da oggi il singolo è in anteprima sul sito del Corriere Romagna. Questo progetto è il frutto di un incontro tra il piacere di suonare insieme dal vivo e la volontà di condividere tutti quei brani che, pur arrangiati e completi nel repertorio elettrico, non sono ancora riusciti a fare il loro ingresso in studio all’interno di un progetto delineato.

Le riprese video si sono svolte presso il Café Marivaux di Cesenatico, e sono state affidate a Lorenzo Fariselli e Alessandro Mazzoni, che a sua volta si è occupato dell’editing.

Le riprese audio, il missaggio e il mastering sono stati affidati a Lorenzo Ricci del Farmhouse Studio di Rimini.

La fotografia e il backstage sono stati affidati al team di Frequenze (Alice Naso e Lara Botteghi).

A proposito del titolo: “Gli “Odds & Friends” sono le cianfrusaglie e i ninnoli che rimangono in fondo al cassetto del repertorio, ma che non per questo sono meno interessanti o di valore. A questi si incrociano i “friends”, cioè i musicisti che compongono la mia band dal 2022: Giuseppe “Beppe” Gravina alla batteria, Matteo Idà al basso e Mattia Alpini alla chitarra” - spiega Albani.

L’artista racconta: «Oltre ad un lavoro di arrangiamento dal vivo di brani già elaborati in studio, come band ci siamo sempre posti l’obiettivo di sviluppare anche idee inedite, nonostante il quartetto elettro-pop non sia necessariamente l’organico che ho in mente quando produco le mie canzoni.

L’aspetto più godibile di questa collaborazione è sempre stato quello di giocare con i generi, le influenze e le propensioni musicali di ciascuno di noi per vedere fino a dove potevamo spingerci.»