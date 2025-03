Si intitola “Verso le stelle. 150 canzoni per sentirsi vivi” (Rai Libri)” il libro di Ernesto Assante che sarà presentatosabato 8 marzo alle ore 16.00 alla libreria Boccino d’Oro di Dogana di San Marino (Via Tre Settembre, 99). Un viaggio musicale e delle emozioni che unisce 150 capolavori della canzone. A incontrare i lettori saranno Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista. A moderare sarà Claudia Mazzola, presidente di Rai Com.