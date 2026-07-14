Elio, Piotta, Sarah Jane Morris e tanti altri ospiti per la nuova edizione di Balamondo al via il 15 da Misano

MISANO. Il liscio torna a far ballare l’estate: al via il Balamondo world music festival 2026.

Dalla Romagna all’Expo in Giappone all’Italia intera, il liscio, come aveva intuito Raoul Casadei, che di questa musica è stato il “re”, è un suono che fa ballare il mondo perché, come dice il figlio Mirko, che ne ha raccolto l’eredità artistica, ha la capacità di fare festa, è una “musica solare”, come recita il titolo di una delle canzoni più celebri dei Casadei. Così, anche quest’anno, lo straordinario patrimonio della cultura popolare del territorio romagnolo, la “musica delle aie”, farà ballare durante tutta l’estate, grazie al ricchissimo cartellone del Balamondo, la rassegna che ha messo sullo stesso palco, nella prima edizione, l’Orchestra Casadei e la stella planetaria della disco music Gloria Gaynor, ed è adesso uno degli appuntamenti più amati e seguiti della stagione calda.

Un festival che mantiene fede alla visione di Raoul, fatta sua da Mirko Casadei che ne cura la direzione artistica, quella del liscio come “arte dell’incontro”, dove la musica dimostra la sua capacità di viaggiare veloce arrivando direttamente al cuore, senza conoscere confini e barriere, mescolando i linguaggi, facendo della tradizione uno spazio dove condividere emozioni, stare insieme, esaltare quei valori semplici, ma essenziali “made in Romagna”, dei quali abbiamo sempre più bisogno.

La musica come piacere, divertimento, amicizia, solidarietà, unione e soprattutto abbraccio, proprio come evoca il rito del ballo liscio che si balla abbracciandosi. Edonismo e attenzione al sociale, grandi artisti e la possibilità di scoprire angoli della regione ancora lontani dalle rotte consuete del turismo.

Dice Mirko: «Sono sicuro che anche quest’anno sarà un grande Balamondo, vedere persone di tutte le generazioni ritrovarsi in piazza sarà l’obiettivo più importante. La musica ci unisce come in un grande abbraccio collettivo e di questi tempi non è scontato».

Musica suonata, ci tiene a sottolineare Mirko, che proprio in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Amore in E.R.”, insieme ad Alberto Bertoli figlio del grande Pierangelo, in parte suonata dalla sua Popular Folk Orchestra, tutti virtuosi dello strumento, che hanno duettato con i grandi nomi del panorama internazionale. Come è successo negli scorsi anni, quando hanno suonato le polke e le mazurke del loro repertorio insieme a musicisti come Paolo Fresu, Richard Galliano, Marc Ribot, Goran Bregovic e tanti altri, tutti affascinati da questo suono che arriva dal passato e parla al presente.

Il viaggio estivo del festival prende il via ufficialmente il 15 luglio a Misano Adriatico in Viale dei Platani alle ore 20:30, dove Mirko Casadei & Retromarching Band apriranno le danze. Il giorno successivo, il 16 luglio, l’appuntamento si sposta a Gatteo Mare presso l’Arena Rubicone alle ore 21:30 per una serata speciale che vedrà sul palco la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra insieme a Ologramma per un momento dedicato alla musica per l’inclusione. Il fine settimana si apre il 18 luglio sulle sponde del lago di Acquapartita alle ore 18:30 con il ritorno di Mirko Casadei & Retromarching Band, seguito il 19 luglio a San Piero in Bagno in largo Moutiers alle ore 21:00 dall’attesissimo concerto di Piotta insieme alla Popular Folk Orchestra.

La solidarietà sarà invece protagonista il 26 luglio a Bagnara di Romagna in Piazza Marconi alle ore 21:00, con l’evento “Traversara mia”, una grande festa per la ricostruzione post alluvione animata dalle note della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra.

Il mese di agosto si apre l’8 agosto in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna alle ore 21:00 con la Popular Folk Orchestra e la special guest Greta, per poi proseguire il 10 agosto con una tappa a Pesaro. Il giorno di Ferragosto, il 15 agosto alle ore 21:00, piazza Romagna Mia tra Cesenatico e Gatteo Mare ospiterà l’energia vocale dei Neri per Caso insieme all’orchestra di Casadei. Il festival farà poi tappa nella Repubblica di San Marino, nello splendido scenario di parco Bruno Reffi alle ore 21:00, per ben due serate consecutive: il 19 agosto con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e il 20 agosto con la partecipazione straordinaria di Marco Ligabue. La fine del mese riserva due appuntamenti imperdibili: il 27 agosto a Cervia in piazza Garibaldi andrà in scena l’evento “Sinfonicamenteliscio” con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, la ForlìMusica Orchestra e lo special guest Danilo Rossi, mentre il 30 agosto alle ore 5:00 del mattino il pubblico potrà vivere l’emozione dell’alba al Bagno Conti di Cesenatico con “Romagna vibes”, una sessione di canzoni e balli sulla sabbia insieme alla Mirko Casadei Acustic Band e alla compagnia di ballo Balla con noi.

A settembre il festival si avvia verso la conclusione partendo l’8 settembre da Mercato Saraceno con l’energia dei Matrioska e dei Vallanzaska insieme alla Popular Folk Orchestra, per poi stabilirsi a Rimini, in piazza Cavour alle ore 21:00, per la grande tripletta finale. Si comincia il 10 settembre con l’elegante voce di Sarah Jane Morris accompagnata dal Coro Gospel Voices of Joy, si prosegue l’11 settembre con il travolgente spettacolo dell’Orchestraccia, e si chiude in bellezza il 12 settembre con l’ironia e la genialità di Elio e le Storie Tese, sempre in compagnia della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra.

Come vuole lo spirito di Balamondo, il gran finale di ogni concerto vedrà insieme la Folk Orchestra e gli artisti ospiti, per far ballare tutti con i classici del liscio.