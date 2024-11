Ecco il primo Museo Digitale della Musica Indipendente

Nasce il Museo digitale della Musica Indipendente, progetto finanziato dal ministero della Cultura e dall’Unione Europea attraverso il Bando PNRR- TOCC, presentato e gestito da AudioCoop, presieduto da Giordano Sangiorgi, insieme a Giacomo Cascone (Project Manager), Marco Bertini (Consulente di Finanza Agevolata), Luigi Falcone (3D Artist), Logicamente SRL (Sviluppo Web) e Claudia Barcellona (Avvocato).

Il Museo digitale della Musica Indipendente è un ambiente virtuale 3D che riprende la splendida cornice di Piazza del Popolo di Faenza, diramandosi poi in una serie di stanze contenenti manifesti, cataloghi, videoclip e copertine dei brani degli artisti che dal 1998 al 2024 hanno segnato 30 anni di storia del Meeting delle etichette indipendenti.

Il museo nasce con lo scopo di digitalizzare il patrimonio culturale del Mei e più in generale della musica indipendente del territorio, e offre agli utenti una fruizione dei contenuti innovativa e immersiva, volta a comunicare, attraverso la formula della gamification, in maniera più diretta e incisiva nei confronti anche della new generation.

Per accedere invece direttamente al Museo Digitale basterà cliccare su questo Link: https:// www.spatial.io/s/MEI-Meeting-degli-Indipendenti-ImmersiveMuseum-66d6edf7df67707f3288984f

Per i più pratici a livello tecnologico è possibile anche visitare la collezione NFT in cui sono presenti tutte le opere attualmente esposte nel Museo Digitale, suddivise per anno, tipologia premio e artisti visitando il ink: https://opensea.io/collection/museo-digitale-audiocoop-me

Il museo si trova anche all’interno del sito del Meeting delle etichette Indipendenti www.meiweb.it.