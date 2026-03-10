È proprio “Un bel giorno” per Fabio De Luigi che ha presentato il suo nuovo film a Riccione e Rimini / FOTO GALLERY MOROSETTI

RICCIONE

Accolti al Multiplex di Riccione prima e di Rimini poi da un pubblico numeroso e caloroso, l’attore-regista di casa Fabio De Luigi (è nato e vive a Santarcangelo) e Virginia Raffaele hanno presentato ieri sera il nuovo film Un bel giorno uscito lo scorso 5 marzo nelle sale. Il debutto al box office è stato ottimo per la commedia diretta e interpretata da De Luigi. Infatti nel suo primo fine settimana di programmazione (5-8 marzo) il film ha registrato 1.637.533 euro di incasso, arrivando a 1.660.233 euro complessivi con le anteprime. È stato quindi il film più visto del weekend per numero di spettatori con 223.986 presenze. Il film ha inoltre registrato la miglior media copia del weekend con 3.322 euro, confermando l’ottima accoglienza di pubblico

«Attraverso il tono della commedia – ha spiegato De Lugi – raccontiamo il desiderio legittimo di due persone, con alle spalle complicati nuclei familiari, di concedersi una nuova possibilità per essere felici. La famiglia diventa quindi una buffa zavorra da nascondere goffamente agli occhi dell’altro. Insieme a Furio Andreotti e a Giulia Calenda siamo partiti da qui cercando di rendere il nostro racconto diverso da altri che muovono su tematiche familiari, ma tenendo ben presenti i paletti che definiscono questo genere cinematografico. Le famiglie sono nuclei in continua evoluzione che per loro stessa natura offrono spunti narrativi nuovi e pressoché infiniti». E ha aggiunto: «Nella formazione del cast, oltre a Virginia Raffaele – compagna di avventura e già coprotagonista in Tre di troppo – ho scelto di lavorare con giovani attrici e attori alla loro prima esperienza cinematografica».

Il cast prosegue il tour dei saluti in sala: domani sera saranno ad Ancona, venerdì 13 e sabato 14 in Puglia, domenica 15 a Napoli e lunedì 16 a Padova.