È del riccionese-forlivese Francesco Picciano il miglior testo del Premio Bruno Lauzi

È il cantautore romagnolo (originario di Riccione, di stanza a Forlì) Francesco Picciano ad aggiudicarsi il premio miglior testo alla XVI edizione del “Premio Anacapri Bruno Lauzi. Canzone d’autore”, grazie al brano “Adele”, premiato per la sua profondità tematica, autenticità espressiva e sensibilità narrativa.

La canzone vincitrice, tra le più intense presentate durante la serata finale nella suggestiva piazza San Nicola ad Anacapri, sarà contenuta nel nuovo album dell’artista, in uscita a ottobre 2025 con distribuzione a cura di The Orchard. L’album sarà presentato in anteprima il 23 agosto 2025 al Meeting di Rimini.