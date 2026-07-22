Dopo la caduta e il rinvio, Noemi arriverà a Riccione il 28 agosto

Spettacoli
  • 22 luglio 2026
Dopo la caduta e il rinvio, Noemi arriverà a Riccione il 28 agosto

RICCIONE. Dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina, in provincia di Chieti e alla sospensione del suo tour per 4 settimane, Noemi ha riprogrammato i concerti a partire dal 16 agosto: la data di Riccione è ora prevista il 28 agosto.

Ecco tutte le nuove date del tour:

16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA

17 agosto – GRISI’ - MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA

19 agosto – CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO

20 agosto – BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto

22 agosto – BORTIGALI (NU) · PIAZZA DEL POPOLO

24 agosto – CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE

25 agosto – AIDONE (EN)·BARBABLÙ FEST - TEATRO ANTICO DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio

27 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA FESTIVAL- data recuperata del 10 agosto

28 agosto – RICCIONE · RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA - data recuperata dell’8 agosto

29 agosto – SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA – data recuperata del 14 agosto

30 agosto – VICENZA · VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI

04 settembre – SCAFATI (SA) · NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI

08 settembre – SIDERNO (RC) · PIAZZA PORTOSALVO

09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) · ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – data recuperata dell’1 agosto

13 settembre – ZAPPONETA (FG) · BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO – NUOVA DATA

I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per la nuova data

In merito alle date precedente programmate il 26 luglio a Iglesias al Disco Italia Live di Piazza Quintino Sella e il 3 agosto a Circello (BN) al Parco San Vito, l’organizzazione comunica che non è possibile recuperarle, e pertanto le date sono annullate.

Il tour proseguirà in autunno con due date nei teatri:

14 dicembre 2026 – MILANO · TEATRO ARCIMBOLDI

22 dicembre 2026 – ROMA · AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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